MANDADO CUMPRIDO
Deputado Binho Galinha é preso na Bahia
Binho Galinha é apontado como líder de organização criminosa
Por Leilane Teixeira
O deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha, foi preso nesta sexta-feira, 3, em Feira de Santana. Ele decidiu se apresentar ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) após fugir do mandado de prisão cumprido durante a Operação Estado Anômico, realizada no dia 1º de outubro.
A prisão preventiva foi cumprida por uma equipe formada por 20 agentes, entre policiais e promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). Depois da entrega, o parlamentar foi escoltado até Salvador, onde permanecerá custodiado.
Histórico criminal
De acordo com as investigações, Binho Galinha é apontado como líder de uma organização criminosa com atuação predominante em Feira de Santana e cidades do entorno. O grupo, segundo o MP, adota práticas de milícia e estaria envolvido em crimes como:
- lavagem de dinheiro;
- obstrução da Justiça;
- jogo do bicho;
- agiotagem;
- receptação qualificada;
- comércio ilegal de armas;
- usurpação de função pública;
- embaraço a investigações;
- tráfico de drogas.
Leia Também:
Ações penais
O parlamentar já responde a duas ações penais, oferecidas pelo MP-BA em dezembro de 2023 e fevereiro deste ano, ambas decorrentes da Operação El Patrón. Nessas denúncias, ele foi acusado de lavagem de dinheiro, agiotagem, jogo do bicho e receptação qualificada.
Operação Estado Anômico
A Operação Estado Anômico é um desdobramento da El Patrón e teve como objetivo aprofundar as investigações sobre a rede criminosa, que contaria com uma estrutura organizada e divisão de funções entre seus integrantes, incluindo policiais militares.
No total, dez pessoas foram presas nesta nova fase da apuração, entre elas:
- João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano - filho do deputado
- Mayana Cerqueira da Silva - esposa
Até agora, 15 pessoas já foram denunciadas pelo Ministério Público por ligação com o grupo comandado por Binho Galinha.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes