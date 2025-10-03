Deputado Binho Galinha é preso na Bahia

Binho Galinha deve ser suspenso do PRD - Foto: Divulgação | Alba

O deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha, foi preso nesta sexta-feira, 3, em Feira de Santana. Ele decidiu se apresentar ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) após fugir do mandado de prisão cumprido durante a Operação Estado Anômico, realizada no dia 1º de outubro.

A prisão preventiva foi cumprida por uma equipe formada por 20 agentes, entre policiais e promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). Depois da entrega, o parlamentar foi escoltado até Salvador, onde permanecerá custodiado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Histórico criminal

De acordo com as investigações, Binho Galinha é apontado como líder de uma organização criminosa com atuação predominante em Feira de Santana e cidades do entorno. O grupo, segundo o MP, adota práticas de milícia e estaria envolvido em crimes como:

lavagem de dinheiro;

obstrução da Justiça;

jogo do bicho;

agiotagem;

receptação qualificada;

comércio ilegal de armas;

usurpação de função pública;

embaraço a investigações;

tráfico de drogas.

Ações penais

O parlamentar já responde a duas ações penais, oferecidas pelo MP-BA em dezembro de 2023 e fevereiro deste ano, ambas decorrentes da Operação El Patrón. Nessas denúncias, ele foi acusado de lavagem de dinheiro, agiotagem, jogo do bicho e receptação qualificada.

Operação Estado Anômico

A Operação Estado Anômico é um desdobramento da El Patrón e teve como objetivo aprofundar as investigações sobre a rede criminosa, que contaria com uma estrutura organizada e divisão de funções entre seus integrantes, incluindo policiais militares.

No total, dez pessoas foram presas nesta nova fase da apuração, entre elas:

João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano - filho do deputado

Mayana Cerqueira da Silva - esposa

Até agora, 15 pessoas já foram denunciadas pelo Ministério Público por ligação com o grupo comandado por Binho Galinha.