Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MANDADO CUMPRIDO

Deputado Binho Galinha é preso na Bahia

Binho Galinha é apontado como líder de organização criminosa

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

03/10/2025 - 18:17 h | Atualizada em 03/10/2025 - 18:44
Binho Galinha deve ser suspenso do PRD
Binho Galinha deve ser suspenso do PRD -

O deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha, foi preso nesta sexta-feira, 3, em Feira de Santana. Ele decidiu se apresentar ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) após fugir do mandado de prisão cumprido durante a Operação Estado Anômico, realizada no dia 1º de outubro.

A prisão preventiva foi cumprida por uma equipe formada por 20 agentes, entre policiais e promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). Depois da entrega, o parlamentar foi escoltado até Salvador, onde permanecerá custodiado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Histórico criminal

De acordo com as investigações, Binho Galinha é apontado como líder de uma organização criminosa com atuação predominante em Feira de Santana e cidades do entorno. O grupo, segundo o MP, adota práticas de milícia e estaria envolvido em crimes como:

  • lavagem de dinheiro;
  • obstrução da Justiça;
  • jogo do bicho;
  • agiotagem;
  • receptação qualificada;
  • comércio ilegal de armas;
  • usurpação de função pública;
  • embaraço a investigações;
  • tráfico de drogas.

Leia Também:

Binho Galinha vai ser cassado? Ivana aguarda Justiça para tomar decisão
Caso Binho Galinha: risco de cassação abre espaço para suplente
Alba e Justiça sob pressão: e o mandato de Binho Galinha?

Ações penais

O parlamentar já responde a duas ações penais, oferecidas pelo MP-BA em dezembro de 2023 e fevereiro deste ano, ambas decorrentes da Operação El Patrón. Nessas denúncias, ele foi acusado de lavagem de dinheiro, agiotagem, jogo do bicho e receptação qualificada.

Operação Estado Anômico

A Operação Estado Anômico é um desdobramento da El Patrón e teve como objetivo aprofundar as investigações sobre a rede criminosa, que contaria com uma estrutura organizada e divisão de funções entre seus integrantes, incluindo policiais militares.

No total, dez pessoas foram presas nesta nova fase da apuração, entre elas:

  • João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano - filho do deputado
  • Mayana Cerqueira da Silva - esposa

Até agora, 15 pessoas já foram denunciadas pelo Ministério Público por ligação com o grupo comandado por Binho Galinha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Binho Galinha feira de santana lavagem de dinheiro Milícia Ministério Público Operação policial organização criminosa Política prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Binho Galinha deve ser suspenso do PRD
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Binho Galinha deve ser suspenso do PRD
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Binho Galinha deve ser suspenso do PRD
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Binho Galinha deve ser suspenso do PRD
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x