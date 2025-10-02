Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Alba e Justiça sob pressão: e o mandato de Binho Galinha?

Parlamentar está foragido da Justiça após deflagração da Operação Anômico

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

02/10/2025 - 12:52 h | Atualizada em 02/10/2025 - 13:07
Deputado estadual Binho Galinha (PRD)
Deputado estadual Binho Galinha (PRD) -

O caso envolvendo o deputado Binho Galinha (PRD), foragido da Justiça desde a deflagração da Operação Anômico — desdobramento da "El Patrón" — pela Polícia Federal (PF) e Ministério Público da Bahia (MP-BA), na quarta-feira, 1º, colocou luz sobre uma importante questão: o mandato do parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Diante do cenário, surge a expectativa por uma movimentação do Conselho de Ética da Casa, instalada há mais de um ano e meio e presidida pelo deputado estadual Vitor Bonfim (PV). De lá para cá, sempre quando questionado sobre o assunto, o verde sempre adotou uma postura evasiva. Desde ontem, o Portal A TARDE vem tentando entrar em contato com ele, mas não vem obtendo retorno.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, fontes ouvidas por A TARDE, em caráter reservado, tem opiniões diferentes sobre o assunto. Há quem defenda que a própria Assembleia tome uma atitude sobre o assunto. Porém, outros adotam um tom mais cauteloso, esperando que a Justiça, inicialmente, tome à frente da situação para que, depois, a Alba venha a se manifestar.

Leia Também:

Consenso na Alba: Binho Galinha se complicou com a nova operação
Esposa e filho de Binho Galinha passam por audiência de custódia
Binho Galinha está foragido, confirma Polícia Federal

Para um interlocutor, o legislativo baiano nunca passou por uma situação do tipo e que a Alba pode, pelo menos de início, suspender o mandato de Binho Galinha por 90 dias. Segundo a fonte, o período de afastamento se deve para que o próprio parlamentar possa se defender.

No entanto, considera pouco provável que o colega de parlamento escape da cassação do mandato, uma vez que as denúncias contra Binho Galinha são muito fortes. "Eu acho que tem que ter muita maturidade nesse momento, mas é uma situação gravíssima", disse.

Covardia da Justiça

Outro interlocutor ouvido pelo Portal A TARDE adotou um tom mais moderado com relação ao colega de Casa, mas "abriu fogo" contra a Justiça, acusando-a de ter sido "covarde" quanto ao caso envolvendo Binho Galinha.

Para a fonte, assim que o Poder Judiciário decidir, a Assembleia entraria em ação. "Ele, de fato, cometeu o crime? Ele, de fato, tem uma condenação na justiça? Se tem, aí cabe a Comissão de Ética da Assembleia abrir um processo dentro da condenação da Justiça. Só que até agora tem os questionamentos todos, mas não tem uma condenação da Justiça".

Questionado então se a Assembleia não poderia dar um primeiro passo, suspendendo o mandato de Binho Galinha, o interlocutor retrucou.

"A gente vai suspender o mandato dele, porquê? Pelo processo, pela denúncia? A justiça não condenou o cara e somos nós que vamos condenar? Todo mundo tem direito à defesa."

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba Binho Galinha Conselho de Ética Operação Anômico Operação El Patron

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado estadual Binho Galinha (PRD)
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Deputado estadual Binho Galinha (PRD)
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Deputado estadual Binho Galinha (PRD)
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Deputado estadual Binho Galinha (PRD)
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x