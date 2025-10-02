Alba e Justiça sob pressão: e o mandato de Binho Galinha?

Deputado estadual Binho Galinha (PRD) - Foto: Divulgação | Alba

O caso envolvendo o deputado Binho Galinha (PRD), foragido da Justiça desde a deflagração da Operação Anômico — desdobramento da "El Patrón" — pela Polícia Federal (PF) e Ministério Público da Bahia (MP-BA), na quarta-feira, 1º, colocou luz sobre uma importante questão: o mandato do parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Diante do cenário, surge a expectativa por uma movimentação do Conselho de Ética da Casa, instalada há mais de um ano e meio e presidida pelo deputado estadual Vitor Bonfim (PV). De lá para cá, sempre quando questionado sobre o assunto, o verde sempre adotou uma postura evasiva. Desde ontem, o Portal A TARDE vem tentando entrar em contato com ele, mas não vem obtendo retorno.

No entanto, fontes ouvidas por A TARDE, em caráter reservado, tem opiniões diferentes sobre o assunto. Há quem defenda que a própria Assembleia tome uma atitude sobre o assunto. Porém, outros adotam um tom mais cauteloso, esperando que a Justiça, inicialmente, tome à frente da situação para que, depois, a Alba venha a se manifestar.

Para um interlocutor, o legislativo baiano nunca passou por uma situação do tipo e que a Alba pode, pelo menos de início, suspender o mandato de Binho Galinha por 90 dias. Segundo a fonte, o período de afastamento se deve para que o próprio parlamentar possa se defender.

No entanto, considera pouco provável que o colega de parlamento escape da cassação do mandato, uma vez que as denúncias contra Binho Galinha são muito fortes. "Eu acho que tem que ter muita maturidade nesse momento, mas é uma situação gravíssima", disse.

Covardia da Justiça

Outro interlocutor ouvido pelo Portal A TARDE adotou um tom mais moderado com relação ao colega de Casa, mas "abriu fogo" contra a Justiça, acusando-a de ter sido "covarde" quanto ao caso envolvendo Binho Galinha.

Para a fonte, assim que o Poder Judiciário decidir, a Assembleia entraria em ação. "Ele, de fato, cometeu o crime? Ele, de fato, tem uma condenação na justiça? Se tem, aí cabe a Comissão de Ética da Assembleia abrir um processo dentro da condenação da Justiça. Só que até agora tem os questionamentos todos, mas não tem uma condenação da Justiça".

Questionado então se a Assembleia não poderia dar um primeiro passo, suspendendo o mandato de Binho Galinha, o interlocutor retrucou.

"A gente vai suspender o mandato dele, porquê? Pelo processo, pela denúncia? A justiça não condenou o cara e somos nós que vamos condenar? Todo mundo tem direito à defesa."