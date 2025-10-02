Consenso na Alba: Binho Galinha se complicou com a nova operação

Deputado estadual Binho Galinha (PRD) - Foto: Ascom ALBA | Agência ALBA

Sabe quem é Kleber Cristian Escolano de Almeida? Perguntado assim, ninguém sabe, mas se disser você sabe quem é Binho Galinha, todo mundo, na Alba e por aí, principalmente em Feira de Santana, diz: “É o deputado do jogo do bicho que está complicado”.

Pois a operação Estado Anômico,deflagrada ontem contra o deputado Binho Galinha (Patriota), caiu como uma bomba na Assembleia. Ele já foi alvo de uma grande operação em dezembro de 2023, menos de um ano antes de completar o primeiro ano como deputado estadual, a El Patron, quando a mulher e o filho foram presos.

Ele passou esse tempo recorrendo à Justiça, que coibiu a investigação, mas recentemente liberou. Aí, emergiu a nova situação que virou um consenso: complicou.

GENTIL - Binho Galinha é figura de bom trato. Fala com todos educadamente e,

por isso, os deputados são comedidos, como Rosemberg Pinto (PT), líder da bancada do governo.

– Vamos aguardar para ver como o caso desdobra.

A presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), soltou nota oficial dizendo que vai esperar ser oficialmente notificada para acionar o Conselho de Ética, que vai deliberar sobre o caso.

O fato objetivo é que meia dúzia de juízes já deixaram o caso. Mas a juíza Márcia Simões, que este ano foi homenageada pela prefeitura de Feira, topou.

O detalhe da decisão, agora, é que pediu a prisão dele. Seria o primeiro deputado estadual preso, se o mandato aguentar.

Adolpho deu o bolo no time da Rio Limpo, que luta pelo Joanes

Fernando Borba, o presidente da Oscip Rio Limpo, o líder do time que briga para salvar o Rio Joanes e afluentes, até tentou avistar-se com o secretário Adolpho Loyola (Relações Institucionais).

A pedida: a formação de um consórcio envolvendo os municípios de São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, Candeias, Dias D´Ávila, Camaçari, Simões Filho, Lauro de Freitas e Salvador(pelo Rio Ipitanga)para livrar a Bacia do Rio Joanes do despejo de esgotos.

A audiência seria ontem, mas Loyola viajou e Borba foi recebido pelos assessores dele, Renan Viana e Matheusa Silva. Nem por isso desanimou.

– A crise hídrica não é ficção, é realidade. Mais de 40% de Salvador e RMS bebem água dessa fonte e milhares de empresas se sustentam do Joanes e das águas subterrâneas. Quando vamos nos dar conta disso? Vamos a Jerônimo.

Lula vem à Bahia de novo

Deputados de base governista se dizem entusiasmados com Lula. Além de ter posto a ponte Salvador-Itaparica na lista de prioridades, ele vem à Bahia mais uma vez na próxima terça, desta feita para a inauguração da fábrica da BYD em Camaçari.

Em outubro do ano passado, ele esteve lá para apoiar o hoje prefeito Luiz Caetano (PT) no segundo turno. Politicamente, o ambiente é todo a favor.

Idoso anda cada vez mais esquecido, diz Zé Raimundo

Ontem, 1º de outubro, foi o Dia Internacional do Idoso, mas ninguém ligou. Foi exatamente nisso que o deputado estadual Zé Raimundo (PT), 75 anos, se apegou para lembrar o fato e bradar que no Brasil o idoso está cada vez mais esquecido ‘até mesmo no seu dia’.

– Não é só aqui. No Japão, os idosos estão cometendo pequenos delitos para serem presos, na prisão são melhores tratados do que em casa.

Ele ressalva que no Brasil o problema é o mesmo, com dois fatores pesando contra:

– No nosso País, o número de idosos é crescente, isso é bom. Em compensação, os valores das aposentadorias são baixos e as famílias não têm como cuidar deles.

REGISTROS

Furdunço com uísque 1

José Egnildo dos Santos, o Guene (PSB), prefeito de Retirolândia, virou o prato principal nas rodas de conversa da região do sisal. Ele já vinha sendo alvo de críticas por ter rompido contrato como Instituto Strategic.

Agora, demitiu o advogado Aquiles Nereu após ver divulgada uma foto do gabinete dele com uísque na mesa.

Furdunço com uísque 2

Lá, ano passado, a disputa de Guene com Nayara de Dió (PT) foi acirradíssima. Ele ganhou com apenas 89 votos de frente, 5.543 (50,40%) contra 5.454 (49,60%). Diz em que a Strategic e o uísque botam lenha no fundunço, tendo na crista Nereu, que o apoiou.

Luto em Itapetinga

Duas vezes prefeito de Itapetinga, três deputado estadual, pai da ex-deputada Virgínia Hage, morreu, ontem, aos 88 anos, Michel Hage. A cidade parou. Era uma figura queridíssima.

Mesa Bahia

Sexta e sábado da semana que vem, o Mercado do Rio Vermelho, ou Ceasinha, vira o palco principal da gastronomia baiana. Lá, acontecerá o MesaBahia- Sabores de mar e terra, com aulas de grandes chefs e combinações novas, e tudo irá à mesa para a delícia de quem for. Será 0800.