ALERTA!

Metanol? Polícia investiga esquema de leite adulterado e recolhe 200 litros

Ação também resultou na apreensão de armas e na aplicação de multas ambientais

Luan Julião

Por Luan Julião

04/10/2025 - 14:30 h
Operação Lac Purum combate venda de leite suspeito no interior de SP
Operação Lac Purum combate venda de leite suspeito no interior de SP -

Uma ação conjunta da Polícia Militar Ambiental de Marília (4ª Companhia), da Defesa Agropecuária de Campinas e do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA) do Ministério Público de São Paulo desmontou, nesta sexta-feira, 3, um esquema de adulteração de leite em cidades do interior paulista.

Segundo as investigações, produtos químicos eram adicionados ao leite, tornando-o impróprio para o consumo humano. A operação, batizada de Lac Purum, contou com a participação de 42 policiais militares e seis agentes da Defesa Agropecuária.

Durante a ação, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em propriedades rurais e residências localizadas em Oscar Bressane, Assis, Lutécia e Platina. Na cidade de Platina, os agentes apreenderam 200 litros de leite suspeito de adulteração.

Além do leite, cinco armas de fogo e munições de diferentes calibres foram recolhidas, algumas já utilizadas em disparos. A operação também resultou em autuações ambientais, incluindo uma multa de R$ 8.450 por obstrução da regeneração de vegetação nativa em área de preservação permanente.

Irregularidades relacionadas à criação de gado em uma das propriedades também foram identificadas, motivando ação da Defesa Agropecuária, conforme informou o Ministério Público paulista.

