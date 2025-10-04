ALERTA!
Metanol? Polícia investiga esquema de leite adulterado e recolhe 200 litros
Ação também resultou na apreensão de armas e na aplicação de multas ambientais
Por Luan Julião
Uma ação conjunta da Polícia Militar Ambiental de Marília (4ª Companhia), da Defesa Agropecuária de Campinas e do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA) do Ministério Público de São Paulo desmontou, nesta sexta-feira, 3, um esquema de adulteração de leite em cidades do interior paulista.
Segundo as investigações, produtos químicos eram adicionados ao leite, tornando-o impróprio para o consumo humano. A operação, batizada de Lac Purum, contou com a participação de 42 policiais militares e seis agentes da Defesa Agropecuária.
Durante a ação, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em propriedades rurais e residências localizadas em Oscar Bressane, Assis, Lutécia e Platina. Na cidade de Platina, os agentes apreenderam 200 litros de leite suspeito de adulteração.
Leia Também:
Além do leite, cinco armas de fogo e munições de diferentes calibres foram recolhidas, algumas já utilizadas em disparos. A operação também resultou em autuações ambientais, incluindo uma multa de R$ 8.450 por obstrução da regeneração de vegetação nativa em área de preservação permanente.
Irregularidades relacionadas à criação de gado em uma das propriedades também foram identificadas, motivando ação da Defesa Agropecuária, conforme informou o Ministério Público paulista.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes