PF combate tráfico e destrói 29 mil pés de maconha em áreas indígenas
Cinco pessoas foram detidas em flagrante e armas de fogo foram apreendidas
A Polícia Federal encerrou nesta sexta-feira, 3, a Operação Carcará VIII, voltada para o combate ao cultivo clandestino de maconha em áreas de difícil acesso no Maranhão, incluindo as terras indígenas Bacurizinho, Cana Brava e Porquinhos, na região de Grajaú.
A ação, que teve início no dia 29 de setembro, contou com o apoio do Centro Tático Aéreo (CTA) e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Durante a operação, foram destruídos aproximadamente 29 mil pés de maconha e incineradas cerca de 10 toneladas da droga.
No primeiro dia, cinco pessoas foram presas em flagrante, acusadas de participação direta no cultivo ilegal. Com os detidos, as equipes apreenderam 7 kg de maconha e duas armas de fogo.
A operação reforça o compromisso da Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas e nas ações de proteção às comunidades afetadas pelo cultivo ilegal.
