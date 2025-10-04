Menu
POLÍCIA
OPERAÇÃO

PF combate tráfico e destrói 29 mil pés de maconha em áreas indígenas

Cinco pessoas foram detidas em flagrante e armas de fogo foram apreendidas

Redação

Por Redação

04/10/2025 - 12:56 h
Operação Carcará VIII elimina 29 mil pés de maconha
Operação Carcará VIII elimina 29 mil pés de maconha -

A Polícia Federal encerrou nesta sexta-feira, 3, a Operação Carcará VIII, voltada para o combate ao cultivo clandestino de maconha em áreas de difícil acesso no Maranhão, incluindo as terras indígenas Bacurizinho, Cana Brava e Porquinhos, na região de Grajaú.

A ação, que teve início no dia 29 de setembro, contou com o apoio do Centro Tático Aéreo (CTA) e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Durante a operação, foram destruídos aproximadamente 29 mil pés de maconha e incineradas cerca de 10 toneladas da droga.

Polícia Federal erradica plantio ilegal de maconha em terras indígenas
Polícia Federal erradica plantio ilegal de maconha em terras indígenas | Foto: Divulgação / PF

Leia Também:

Homem é preso ao tentar espancar a mãe por não ter feito o almoço
Salvador: turista argentino é esfaqueado durante assalto no Morro do Cristo
Binho Galinha: saiba onde deputado ficará preso

No primeiro dia, cinco pessoas foram presas em flagrante, acusadas de participação direta no cultivo ilegal. Com os detidos, as equipes apreenderam 7 kg de maconha e duas armas de fogo.

A operação reforça o compromisso da Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas e nas ações de proteção às comunidades afetadas pelo cultivo ilegal.

