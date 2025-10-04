Menu
POLÍCIA
VIOLÊNCIA

Homem é preso ao tentar espancar a mãe por não ter feito o almoço

Filho, usuário de drogas, já ameaçava e agredia a mãe com frequência

Redação

Por Redação

04/10/2025 - 11:20 h | Atualizada em 04/10/2025 - 12:53
Suspeito foi localizado e teve prisão preventiva solicitada.
Suspeito foi localizado e teve prisão preventiva solicitada.

Um homem de 40 anos foi detido em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, após ameaçar a própria mãe com um pedaço de pau. Segundo relatos da vítima, de 62 anos, a agressão começou porque ela se recusou a preparar o almoço para o filho.

A idosa contou à polícia que o homem é usuário de drogas e, frequentemente, a insulta, agride e faz ameaças de morte. Na ocasião, ao dizer que chamaria a polícia, ele começou a persegui-la pela rua com o objeto ameaçador.

A mulher conseguiu escapar e buscou socorro na delegacia da Polícia Civil, afirmando sentir medo do próprio filho, que não demonstra interesse em tratar o vício.

O suspeito foi localizado pelos policiais nas proximidades de uma escola e conduzido à delegacia. A prisão preventiva foi solicitada e ele permanece à disposição da Justiça.

agressão brasil filho mãe Polícia violência

x