Homem é preso ao tentar espancar a mãe por não ter feito o almoço

Suspeito foi localizado e teve prisão preventiva solicitada.

Um homem de 40 anos foi detido em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, após ameaçar a própria mãe com um pedaço de pau. Segundo relatos da vítima, de 62 anos, a agressão começou porque ela se recusou a preparar o almoço para o filho.

A idosa contou à polícia que o homem é usuário de drogas e, frequentemente, a insulta, agride e faz ameaças de morte. Na ocasião, ao dizer que chamaria a polícia, ele começou a persegui-la pela rua com o objeto ameaçador.

A mulher conseguiu escapar e buscou socorro na delegacia da Polícia Civil, afirmando sentir medo do próprio filho, que não demonstra interesse em tratar o vício.

O suspeito foi localizado pelos policiais nas proximidades de uma escola e conduzido à delegacia. A prisão preventiva foi solicitada e ele permanece à disposição da Justiça.