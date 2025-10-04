Menu
ECONOMIA

Banco Central ataca peça fundamental usada em golpe do Pix

Nova medida do BC passa a valer neste sábado, 4

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

04/10/2025 - 13:05 h
Banco Central usa novo mecanismo contra golpe no Pix
Banco Central usa novo mecanismo contra golpe no Pix -

O Banco Central (BC) começa, neste sábado, 4, a bloquear chaves Pix utilizadas para a aplicação de golpes e execução de fraudes. O mecanismo foi um dos temas do Fórum Pix, realizado na quinta-feira, 2, com o objetivo de fortalecer o sistema de transferência instantânea.

Segundo o BC, as chaves suspeitas ficarão 'marcadas', o que impedirá a realização de novas transações por meio das contas do usuário. A medida ainda prevê a possibilidade de rejeição por parte dos bancos na solicitação de cadastro de outras chaves.

"Após a marcação, não poderão ser iniciadas e nem recebidas transações através de contas desse usuário. Além disso, o banco pode rejeitar o pedido de registro de novas chaves PIX, caso o usuário já tenha outra chave ou CPF/CNPJ com marcação", diz o comunicado do Banco Central.

Entenda como será a marcação

A marcação será realizada por notificação registrada nos sistemas do Banco Central, de total acesso de todas as instituições financeiras. Os bancos também poderão ver informações adicionais, como os meses das notificações.

Com tais informações, os bancos poderão executar o bloqueio das transações. No caso de uma notificação indevida, a instituição deverá excluir a marcação.

