Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Anvisa proíbe todos os produtos de Cannabis de marca específica

Agência também baniu outros produtos irregulares

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/10/2025 - 8:22 h
Planta é utilizada para fins terapêuticos, sob controle médico
Planta é utilizada para fins terapêuticos, sob controle médico -

Todos os produtos derivados da Cannabis da marca CBfarma foram proibidos segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na última quarta-feira, 01. Com isso todos os produtos do lote não podem ser comercializados ou divulgados.

A autarquia justifica que a medida foi tomada pois a empresa CBfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. não possui Autorização de Funcionamento da Anvisa para fabricar os produtos, que estão sendo comercializados sem registro ou autorização.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Medicamentos irregulares

Além da CBfarma, a Anvisa também determinou a apreensão de produtos da empresa Odara Serviços Alimentícios Ltda, dona da marca Dntro, por comercialização sem registro, notificação ou cadastro da Anvisa.

Estão proídos:

  • Libido Homem Fórmula Black (todos os lotes).
  • Fórmula Libido Mulher 40+ (todos os lotes).
  • Maca Peruana 500 mg (todos os lotes).
  • Tribulis Terrestris 500 mg (todos os lotes).
  • Sildenafil 50 mg (todos os lotes).
  • Macalafil 5 Black (todos os lotes).
  • Orlistat 120 mg (todos os lotes).
  • Testo XXL Fórmula Black Alta Performance (todos os lotes).

Leia Também:

Hungria internado: exames descartam metanol, mas investigações continuam
Pesquisadores criam método identificar metanol na bebida em minutos
Obesidade e insônia: como medicamentos fitoterápicos ajudam no tratamento

O que fazer caso tenha um produto proibido

De acordo com a Anvisa, produtos assim podem ser denunciados à Agência por meio da ouvidoria ou pela central de atendimento (0800 642 9782).

Além disso, é possível acionar o Procon Também é possível acionar o Procon para garantir seus direitos como consumidor, como a troca do produto, reembolso e possível indenização por danos à saúde.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa cannabis maconha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Planta é utilizada para fins terapêuticos, sob controle médico
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Planta é utilizada para fins terapêuticos, sob controle médico
Play

Vídeo: teto de maternidade desaba em cima de incubadoras

Planta é utilizada para fins terapêuticos, sob controle médico
Play

Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

Planta é utilizada para fins terapêuticos, sob controle médico
Play

Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa

x