Anvisa proíbe todos os produtos de Cannabis de marca específica

Todos os produtos derivados da Cannabis da marca CBfarma foram proibidos segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na última quarta-feira, 01. Com isso todos os produtos do lote não podem ser comercializados ou divulgados.

A autarquia justifica que a medida foi tomada pois a empresa CBfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. não possui Autorização de Funcionamento da Anvisa para fabricar os produtos, que estão sendo comercializados sem registro ou autorização.

Medicamentos irregulares

Além da CBfarma, a Anvisa também determinou a apreensão de produtos da empresa Odara Serviços Alimentícios Ltda, dona da marca Dntro, por comercialização sem registro, notificação ou cadastro da Anvisa.

Estão proídos:

Libido Homem Fórmula Black (todos os lotes).

Fórmula Libido Mulher 40+ (todos os lotes).

Maca Peruana 500 mg (todos os lotes).

Tribulis Terrestris 500 mg (todos os lotes).

Sildenafil 50 mg (todos os lotes).

Macalafil 5 Black (todos os lotes).

Orlistat 120 mg (todos os lotes).

Testo XXL Fórmula Black Alta Performance (todos os lotes).

O que fazer caso tenha um produto proibido

De acordo com a Anvisa, produtos assim podem ser denunciados à Agência por meio da ouvidoria ou pela central de atendimento (0800 642 9782).

Além disso, é possível acionar o Procon Também é possível acionar o Procon para garantir seus direitos como consumidor, como a troca do produto, reembolso e possível indenização por danos à saúde.