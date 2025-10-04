Summit de Negócios Made in Bahia recebe presidente da CNI para discutir a indústria baiana no cenário nacional

Evento contará com a presença de Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) - Foto: Gilberto Sousa | CNI

A indústria será protagonista no Summit de Negócios Made in Bahia 2025. Um dos destaques da programação será o painel “A indústria baiana no cenário econômico do Brasil”, que contará com a presença de Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A proposta é relacionar o panorama nacional do setor aos desafios, oportunidades e particularidades da Bahia.

O principal encontro de negócios do estado vai acontecer nos dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções Salvador. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site do Summit e pela plataforma Sympla. O objetivo é reunir lideranças, empresários, formadores de opinião e atores estratégicos para debater setores fundamentais para o futuro da economia baiana.

Na Bahia, o setor responde por cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) - dado que reforça a importância de discutir seus desafios e potencialidades à luz do cenário nacional.

Para Eduardo Mariano, diretor-presidente da Zoom Imagem, um dos realizadores do Summit de Negócios Made in Bahia, “a presença do presidente da CNI no evento é uma excelente oportunidade de trazer esse olhar qualificado para o estado, conectando as pautas nacionais às nossas potencialidades e desafios locais.”

O evento vai reunir líderes, C-levels, formadores de opinião e representantes de empresas de diversos portes e segmentos e é uma realização conjunta do Grupo Business Bahia, da Zoom Imagem, do LIDE Bahia e da Zum Brazil Eventos.

Na edição de 2024, o Summit reuniu mais de três mil participantes, 50 expositores e 70 marcas, promovendo rodadas de negócios, debates estratégicos e fortalecendo conexões entre empresas baianas, investidores e lideranças nacionais. Para 2025, a expectativa é ampliar esse impacto, reunindo cerca de dois mil empresários por dia em um ambiente voltado para networking, geração de oportunidades e discussões de alto nível.