Mulher é presa ao tentar furtar lingerie em shopping de Salvador

Mulher e o responsável pela loja foram encaminhados à Delegacia - Foto: Reprodução / Salvador Shopping

Uma mulher, de 57 anos, foi presa em flagrante pelo crime de furto na tarde de sexta-feira, 3, dentro do Salvador Shopping, um dos centros comerciais de alto padrão da capital baiana. Informações preliminares apontam que a suspeita teria tentado furtar uma peça de lingerie de uma loja de departamentos e foi contida pelos seguranças do local antes de ser levada às autoridades.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes da 35ª CIPM foram acionados para verificar a denúncia de furto na loja, localizada na Avenida Tancredo Neves. Ao chegar ao local, a guarnição constatou que a suspeita havia sido detida pelos seguranças do shopping.

A mulher e o responsável pela loja foram encaminhados à Delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Em seguida, a suspeita passou por exames de corpo de delito e permanece custodiada à disposição do Poder Judiciário.

O Salvador Shopping, conhecido pelo público de alto padrão, não divulgou informações adicionais sobre o valor dos produtos subtraídos ou medidas internas adotadas após o incidente.