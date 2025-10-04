CRIME
Mulher é presa ao tentar furtar lingerie em shopping de Salvador
Suspeita foi contida por seguranças antes da chegada da Polícia Militar
Por Luan Julião
Uma mulher, de 57 anos, foi presa em flagrante pelo crime de furto na tarde de sexta-feira, 3, dentro do Salvador Shopping, um dos centros comerciais de alto padrão da capital baiana. Informações preliminares apontam que a suspeita teria tentado furtar uma peça de lingerie de uma loja de departamentos e foi contida pelos seguranças do local antes de ser levada às autoridades.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes da 35ª CIPM foram acionados para verificar a denúncia de furto na loja, localizada na Avenida Tancredo Neves. Ao chegar ao local, a guarnição constatou que a suspeita havia sido detida pelos seguranças do shopping.
A mulher e o responsável pela loja foram encaminhados à Delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Em seguida, a suspeita passou por exames de corpo de delito e permanece custodiada à disposição do Poder Judiciário.
O Salvador Shopping, conhecido pelo público de alto padrão, não divulgou informações adicionais sobre o valor dos produtos subtraídos ou medidas internas adotadas após o incidente.
