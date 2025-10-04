POLÍTICA
Ministério da Saúde anuncia medida para enfrentar 'crise do metanol'
País registra 127 casos de intoxicação por consumo de álcool
Por Cássio Moreira
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), anunciou, em coletiva de imprensa, na manhã deste sábado, 4, a compra de 2.500 unidades de Fomepizol, antídoto que será usado no tratamento dos pacientes intoxicados por meio de consumo de bebidas alcoólicas adulteradas pelo metanol.
O ministério já firmou a aquisição e a previsão de chegada desse outro antídoto na próxima semana
Segundo Padilha, a previsão de chegada do 'reforço' é para a próxima semana. O ministro aproveitou para agradecer a Organização Panamericana de Saúde, com quem o governo federal adquiriu o antídoto.
"O ministério já firmou a aquisição e a previsão de chegada desse outro antídoto na próxima semana. Teremos aqui no Brasil, além do etanol farmacêutico já garantindo tratamento, teremos também o fomepizol", afirmou em conversa com a imprensa.
Leia Também:
Alexandre Padilha ainda anunciou a aquisição de etanol farmacêutico, também usado no tratamento de desintoxicação.
Notificações
Até a manhã deste sábado, 4, 127 casos de intoxicação por metanol nas bebidas alcoólicas foram registrado no Brasil, sendo 11 deles certificados por laboratório. Ao todo, 12 pessoas já morreram intoxicadas, sendo uma delas na Bahia.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes