Ministério da Saúde anuncia medida para enfrentar 'crise do metanol'

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), anunciou, em coletiva de imprensa, na manhã deste sábado, 4, a compra de 2.500 unidades de Fomepizol, antídoto que será usado no tratamento dos pacientes intoxicados por meio de consumo de bebidas alcoólicas adulteradas pelo metanol.

O ministério já firmou a aquisição e a previsão de chegada desse outro antídoto na próxima semana Alexandre Padilha sobre aquisição de antídotos

Segundo Padilha, a previsão de chegada do 'reforço' é para a próxima semana. O ministro aproveitou para agradecer a Organização Panamericana de Saúde, com quem o governo federal adquiriu o antídoto.

"O ministério já firmou a aquisição e a previsão de chegada desse outro antídoto na próxima semana. Teremos aqui no Brasil, além do etanol farmacêutico já garantindo tratamento, teremos também o fomepizol", afirmou em conversa com a imprensa.

Alexandre Padilha ainda anunciou a aquisição de etanol farmacêutico, também usado no tratamento de desintoxicação.

Até a manhã deste sábado, 4, 127 casos de intoxicação por metanol nas bebidas alcoólicas foram registrado no Brasil, sendo 11 deles certificados por laboratório. Ao todo, 12 pessoas já morreram intoxicadas, sendo uma delas na Bahia.