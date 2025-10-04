Menu
HOME > SAÚDE
SAÚDE

Hungria tem mudança no estado de saúde em meio a suspeita de metanol

Rapper está hospitalizado desde quinta-feira, 2, após apresentar sintomas compatíveis com possível intoxicação por metanol

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/10/2025 - 15:58 h
Artista, de 34 anos, passou mal na madrugada de quinta, 2
-

O rapper Hungria continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília. De acordo com boletim médico divulgado neste sábado, 4, o cantor “mantém boa evolução clínica, tendo sido suspensa a hemodiálise”.

Hungria está hospitalizado desde quinta-feira, 2, após apresentar sintomas compatíveis com possível intoxicação por metanol.

Exames descartam contaminação por metanol

Na sexta-feira, 3, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que os testes realizados nas garrafas de bebidas consumidas pelo artista descartaram a presença da substância tóxica.

Antes do mal-estar, o rapper havia ingerido bebidas alcoólicas durante uma viagem a São Paulo, no fim de semana anterior, após cumprir agenda de shows no interior do estado.

As investigações continuam para identificar a origem das bebidas consumidas tanto na capital paulista quanto no DF. A casa noturna em que Hungria se apresentou, em São Bernardo do Campo (SP), e a distribuidora onde ele comprou bebidas em Brasília, na última quarta-feira (1º), foram interditadas preventivamente.

Leia Também:

Primeiras doses de antídoto contra intoxicação por metanol chegam à Bahia
Ministério da Saúde anuncia medida para enfrentar 'crise do metanol'
Hungria internado: exames descartam metanol, mas investigações continuam

Resultado dos exames

Além da análise das bebidas e dos locais, amostras de sangue do cantor foram coletadas para confirmar ou descartar a suspeita de intoxicação. O resultado deve ser divulgado na próxima semana.

Segundo a assessoria do artista, Hungria, de 34 anos, foi o único a ingerir a bebida suspeita na madrugada em Vicente Pires, região localizada a cerca de 20 km do centro de Brasília. Esse é o primeiro caso suspeito do tipo registrado no Distrito Federal.

x