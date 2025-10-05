Menu
BAHIA
BAHIA

Batida entre ônibus e carreta deixa ao menos um morto e cinco feridos

Acidente ocorreu em trecho da BR-135, rodovia federal que corta o oeste da Bahia

Luan Julião

Por Luan Julião

05/10/2025 - 7:57 h
Corpo da pessoa que morreu foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT)
Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas após uma batida entre um ônibus de transporte de passageiros e uma carreta na madrugada deste domingo, 5, em Riachão das Neves, no oeste da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 2h30, no km 129 da BR-135. Todas as vítimas, a pessoa que morreu e os feridos, estavam no ônibus.

Equipes da PRF da Delegacia de Barreiras, foram acionadas para atender a ocorrência e controlar o tráfego na rodovia. A identidade das vítimas e as causas do acidente ainda não foram divulgadas.

O corpo da pessoa que morreu foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras. Os feridos receberam atendimento médico em unidades de saúde da região.

