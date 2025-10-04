CRIME
Tentativa de chacina? Ação criminosa deixa mortos e baleados na RMS
Homens armados em motocicletas invadiram um estabelecimento comercial e atiraram contra os clientes
Por Leilane Teixeira
Dois homens foram mortos e duas pessoas ficaram feridas duarante uma ação criminosa na Avenida Fortaleza, bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.
Informações iniciais são de que homens armados em motocicletas invadiram um estabelecimento comercial por volta e atiraram contra os clientes. Duas das vítimas foram identificadas como Celso Costa Santos e Ian Jesus, que seriam irmãos e morreram no local.
Segundo a Polícia Militar, outras duas pessoas foram socorridas para o Hospital Geral Menandro de Faria, mas não se sabe o estado de saúde delas.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção dos corpos. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.
