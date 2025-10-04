Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Tentativa de chacina? Ação criminosa deixa mortos e baleados na RMS

Homens armados em motocicletas invadiram um estabelecimento comercial e atiraram contra os clientes

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/10/2025 - 21:33 h
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência -

Dois homens foram mortos e duas pessoas ficaram feridas duarante uma ação criminosa na Avenida Fortaleza, bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

Informações iniciais são de que homens armados em motocicletas invadiram um estabelecimento comercial por volta e atiraram contra os clientes. Duas das vítimas foram identificadas como Celso Costa Santos e Ian Jesus, que seriam irmãos e morreram no local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

"Marcha da Maconha": PMs encerram festa utilizando spray de pimenta
Salvador: homem é encontrado morto na Avenida 29 de Março
Soldado da PM é baleado durante emboscada em Salvador

Segundo a Polícia Militar, outras duas pessoas foram socorridas para o Hospital Geral Menandro de Faria, mas não se sabe o estado de saúde delas.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção dos corpos. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x