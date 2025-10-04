SALVADOR
"Marcha da Maconha": PMs encerram festa utilizando spray de pimenta
Movimento aconteceu no Centro Histórico de Salvador
Por Leilane Teixeira
Policiais Militares interromperam a "Marcha da Maconha", realizada neste sábado, 4, na Praça Municipal, próximo ao Pelourinho, em Salvador.
Imagens que circulam nas redes sociais, mostram manifestantes com bandeiras coloridas, incluindo referências ao reggae e à Palestina, além de instrumentos de percussão.
Segundo informações preliminares, os policiais se aproximaram do grupo e chegaram a deter um dos participantes. Testemunhas relataram o uso de spray de pimenta e momentos de confronto para conter a manifestação.
O Portal A TARDE entrou em contato com a PM para confimar a informação e e agaurda retorno da corporação.
