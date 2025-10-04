Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GOLPE

Idosos roubados: golpistas fingem ser famoso e levam mais de R$ 30 mil

Golpistas se passaram por um apresentador de TV

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/10/2025 - 18:00 h
Idosos foram alvos de golpe
Idosos foram alvos de golpe -

Dois aposentados tiveram um prejuízo superior a R$ 30 mil após cair em um golpe por videochamada na zona norte de Marília, em São Paulo. Segundo a polícia, os criminosos se passaram por um apresentador de TV.

Os golpistas usaram o nome de uma suposta promoção de título de capitalização para enganar as vítimas. O caso foi registrado como estelionato contra pessoa idosa e é investigado pela Polícia Civil.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O boletim de ocorrência, obtido pelo G1, aponta que a mulher, de 72 anos, atendeu uma ligação de um homem que afirmou que ela havia sido premiada com R$ 50 mil após adquirir um título de capitalização. O golpista teve acesso a dados pessoais e bancários, e alegou que eram necessários para o depósito do valor.

Leia Também:

Ex-ator da Globo defende pornografia e choca: “Acho maravilhoso”
Quando Odete Roitman vai morrer em Vale Tudo?
A Fazenda pode passar por reviravolta histórica em breve

Sob orientação dos criminosos, o casal abriu contas em um banco digital e enviou documentos e fotos para ganhar o prêmio. A idosa chegou a receber um depósito de R$ 6 mil, o que reforçou a confiança deles na suposta premiação.

Após obter acesso às contas bancárias, os criminosos fizeram transferências via Pix e contrataram empréstimos em nome das vítimas, causando um prejuízo superior a R$ 30 mil.

O casal só percebeu que havia sido enganado após ser alertado por um vizinho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

golpe idosos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Idosos foram alvos de golpe
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Idosos foram alvos de golpe
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Idosos foram alvos de golpe
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Idosos foram alvos de golpe
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x