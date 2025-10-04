Idosos roubados: golpistas fingem ser famoso e levam mais de R$ 30 mil

Idosos foram alvos de golpe - Foto: Freepik

Dois aposentados tiveram um prejuízo superior a R$ 30 mil após cair em um golpe por videochamada na zona norte de Marília, em São Paulo. Segundo a polícia, os criminosos se passaram por um apresentador de TV.

Os golpistas usaram o nome de uma suposta promoção de título de capitalização para enganar as vítimas. O caso foi registrado como estelionato contra pessoa idosa e é investigado pela Polícia Civil.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O boletim de ocorrência, obtido pelo G1, aponta que a mulher, de 72 anos, atendeu uma ligação de um homem que afirmou que ela havia sido premiada com R$ 50 mil após adquirir um título de capitalização. O golpista teve acesso a dados pessoais e bancários, e alegou que eram necessários para o depósito do valor.

Sob orientação dos criminosos, o casal abriu contas em um banco digital e enviou documentos e fotos para ganhar o prêmio. A idosa chegou a receber um depósito de R$ 6 mil, o que reforçou a confiança deles na suposta premiação.

Após obter acesso às contas bancárias, os criminosos fizeram transferências via Pix e contrataram empréstimos em nome das vítimas, causando um prejuízo superior a R$ 30 mil.

O casal só percebeu que havia sido enganado após ser alertado por um vizinho.