Quando Odete Roitman vai morrer em Vale Tudo?
Morte de Odete é um dos momentos mais aguardados da novela da Globo
Por Edvaldo Sales
Um dos momentos mais aguardados do remake de ‘Vale Tudo’, da TV Globo, está chegando. A morte de Odete Roitman (Débora Bloch), a grande vilã do folhetim, já tem data para acontecer.
A personagem será encontrada morta no capítulo de número 164, previsto para ir ao ar na próxima terça-feira, 7. Antes disso, no episódio de segunda-feira, 6, Odete receberá uma pessoa misteriosa em seu quarto no Hotel Copacabana Palace. Trata-se do suposto assassino, que não terá o rosto visto pelo público.
Depois disso, uma intensa investigação tomará conta dos últimos capítulos da trama, programada para chegar ao fim em 17 de outubro, quando a identidade do criminoso deve ser revelada.
Algumas pessoas que devem se tornar suspeitas são: Maria de Fátima (Bella Campos), César (Cauã Reymond), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli) e até a filha de Odete, Heleninha (Paolla Oliveira).
Na versão original, de 1988, o assassinato de Odete (Beatriz Segall) foi cometido por Leila (Cássia Kis). Na trama, ela havia descoberto que seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), tinha um caso com Maria de Fátima (Glória Pires) e queria dar cabo da rival, mas acabou atirando em Odete pensando se tratar da outra.
Agora, porém, o desfecho deve ser outro, pois Leila (Carolina Dieckmann, na versão atual) não parece ter as mesmas motivações.
