Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ

Quando Odete Roitman vai morrer em Vale Tudo?

Morte de Odete é um dos momentos mais aguardados da novela da Globo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

03/10/2025 - 9:50 h
Odete Roitman é interpretada por Débora Bloch
Odete Roitman é interpretada por Débora Bloch -

Um dos momentos mais aguardados do remake de ‘Vale Tudo’, da TV Globo, está chegando. A morte de Odete Roitman (Débora Bloch), a grande vilã do folhetim, já tem data para acontecer.

A personagem será encontrada morta no capítulo de número 164, previsto para ir ao ar na próxima terça-feira, 7. Antes disso, no episódio de segunda-feira, 6, Odete receberá uma pessoa misteriosa em seu quarto no Hotel Copacabana Palace. Trata-se do suposto assassino, que não terá o rosto visto pelo público.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Depois disso, uma intensa investigação tomará conta dos últimos capítulos da trama, programada para chegar ao fim em 17 de outubro, quando a identidade do criminoso deve ser revelada.

Leia Também:

Atriz de 'Vale Tudo' desabafa sobre polêmica com Taís Araújo: "Difícil"
Globo faz ameaça a funcionário que vazar final de Vale Tudo
Vale Tudo prepara destino inesperado para personagem importante

Afinal, quem vai matar Odete Roitman?

Algumas pessoas que devem se tornar suspeitas são: Maria de Fátima (Bella Campos), César (Cauã Reymond), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli) e até a filha de Odete, Heleninha (Paolla Oliveira).

Na versão original, de 1988, o assassinato de Odete (Beatriz Segall) foi cometido por Leila (Cássia Kis). Na trama, ela havia descoberto que seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), tinha um caso com Maria de Fátima (Glória Pires) e queria dar cabo da rival, mas acabou atirando em Odete pensando se tratar da outra.

Agora, porém, o desfecho deve ser outro, pois Leila (Carolina Dieckmann, na versão atual) não parece ter as mesmas motivações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

TV Globo Vale Tudo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Odete Roitman é interpretada por Débora Bloch
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Odete Roitman é interpretada por Débora Bloch
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Odete Roitman é interpretada por Débora Bloch
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Odete Roitman é interpretada por Débora Bloch
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x