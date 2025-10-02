Globo faz ameaça a funcionário que vazar final de Vale Tudo

Vale Tudo está na reta final - Foto: Divulgação

A TV Globo montou um esquema de segurança para impedir que o final de ‘Vale Tudo’ seja comprometido. A emissora decidiu reforçar o sigilo e alertou sua equipe de que não tolerará qualquer vazamento de informações.

A empresa teria prometido acionar a Justiça se flagrar qualquer funcionário repassando informações confidenciais sobre os capítulos finais, segundo o colunista Gabriel Vaquer, do F5.

Distribuído na noite da última terça-feira, 30, para profissionais dos Estúdios Globo, o aviso foi elaborado pelo setor de segurança da informação.

No texto, a empresa pontua que proteger o segredo sobre o encerramento da novela é prioridade e parte essencial das funções de todos que atuam na produção. Além disso, o documento destaca que quem descumprir a regra, além de ser desligado, poderá responder judicialmente.

Além disso, existe todo um cuidado com a sequência que irá ao ar na próxima segunda-feira, 6, quando Odete Roitman (Debora Bloch), será assassinada.

Vale Tudo está programada para sair do ar em 17 de outubro.