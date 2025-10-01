STREAMING
Netflix move processo contra TV que transmitiu filme ilegalmente
Longa-metragem é um produto exclusivo da plataforma
A Netflix entrou com uma ação judicial contra a TV Gazeta após a emissora exibir, no último domingo,28, um filme exclusivo do streaming. O canal, que pertence ao ex-presidente Fernando Collor, exibiu o longa Bird Box (2018), estrelado por Sandra Bullock.
O principal motivo da ação é que o filme é exclusivo da Netflix em todo o mundo. Portanto, seu uso não é autorizado em TV aberta, TV paga ou qualquer plataforma na internet.
Ação da Netflix
O streaming já acionou o departamento jurídico da organização Arnon de Mello, dona da emissora, notificando sobre a violação de direitos autorais.
Segundo informações da coluna F5, do UOL, a exibição do filme teria ocorrido de forma improvisada. A decisão de exibir o longa estaria relacionada ao cumprimento de uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que encerrou o contrato da TV Gazeta com a Globo, alterando a programação do canal.
