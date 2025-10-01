Vale Tudo comete mais um ‘erro’ e revolta fãs: “Inacreditável”

- Foto: Reprodução | TV Globo

‘Vale Tudo’, da TV Globo, cometeu mais um ‘erro’ e virou assunto nas redes sociais. O remake emocionou com a volta de Leonardo (Guilherme Magon) e a reconciliação com a irmã Heleninha (Paolla Oliveira). Em meio ao drama, no entanto, um detalhe envolvendo a morte de Ana Clara (Samantha Jones) incomodou o público.

A personagem apareceu caída após o tiro de Odete Roitman (Debora Bloch) e não foi mais mencionada. Além disso, a polícia foi acionada, não houve qualquer cena mostrando o que aconteceu com ela.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Essas falhas no roteiro renderam críticas. “A mulher faz medicina é baleada, decide ligar para a amiga em vez de pedir socorro? Inacreditável”, disparou uma internauta. “Grande capítulo, mas esqueceram o corpo da Ana Clara no meio da sala?”, perguntou um telespectador. “Ela chorou, encontrou o irmão vivo e deixou a amiga morta para trás. É sério esse absurdo?”, disse outra pessoa.

Outras pessoas defenderam que a explicação virá depois, no capítulo desta quarta-feira, 1º, enquanto outros viram descuido na construção da trama. “Os autores não sabem desenvolver vários núcleos no mesmo capítulo. Personagens somem, situações ficam no ar. É frustrante”, comentou uma internauta.