Globo anuncia mudança nas novelas: capítulos duram só 2 minutos

Novidade será integrada à atual novela das sete, "Dona de Mim"

A Globo está apostando em um novo formato narrativo: os microdramas, produções curtas, verticais e pensadas para o consumo em dispositivos móveis. A iniciativa, inspirada em uma tendência internacional, estreia ainda em 2025 tanto na TV Globo quanto no Globoplay, com distribuição gratuita em redes sociais e episódios exclusivos para assinantes da plataforma de streaming.

Dois microdramas estão previstos ainda para esse ano. O primeiro projeto será “Tudo Por uma Segunda Chance”, produzido pelos Estúdios Globo, escrito por Rodrigo Lassance e dirigido por Adriano Melo.

A obra será ativada e terá uma lógica de publicação nas redes sociais integrada à novela das sete, “Dona de Mim”, na qual personagens acompanharão os episódios do microdrama, enquanto o público poderá assisti-los nas redes sociais. “Tudo Por uma Segunda Chance” terá 50 episódios de 2 a 3 minutos.

Na trama, o jovem empresário Lucas Trajano, herdeiro de uma das maiores fortunas de São Paulo, está prestes a se casar com sua namorada de infância, a doce designer Paula Magalhães, mas desperta a inveja da ardilosa Soraia, amiga de infância dos dois, que nutre uma paixão secreta por Lucas e está disposta a tudo para conquistar seu coração, e sua herança.

Já no Globoplay, o primeiro será lançado em dezembro. “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, produzido pela Formata, será protagonizado pelo cantor sertanejo Gustavo Mioto e terá 50 episódios com duração máxima de dois minutos.

O microdrama terá seus seis a sete primeiros episódios disponibilizados gratuitamente para todos os usuários logados no Globoplay e no YouTube, e os demais estarão no Globoplay para assinantes – inicialmente apenas para consumo mobile. A oferta será feita num trilho específico, que trará títulos desenvolvidos nos Estúdios Globo, com produtoras independentes e obras licenciadas.

A trama de “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário” traz Cindy (Maya Aniceto), uma talentosa cantora e mãe solo, que se apaixona por Diego (Gustavo Mioto), um misterioso milionário que finge ser músico e pobre para conquistá-la.

“Nossa estratégia une a programação linear, com seu alcance de massa, às camadas digitais, e criam uma lógica de engajamento contínuo da audiência, ampliando os pontos de conexão do público com nossas histórias e personagens”, explica Leonora Bardini, diretora da TV Globo.

Os microdramas serão apresentados no Upfront Globo, no próximo dia 13. A estratégia busca unir a tradição da dramaturgia da Globo ao consumo digital, ampliando pontos de contato com o público e criando novas oportunidades para marcas e anunciantes.