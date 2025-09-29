VIRALIZOU
Ana Maria Braga comete gafe sobre comunidade LGBTQIAPN+ ao vivo
Apresentadora do Mais Você usou termo inadequado ao vivo
Por Beatriz Santos
Ana Maria Braga cometeu um equívoco ao vivo durante o Mais Você desta segunda-feira, 29, ao usar a palavra “homossexualismo” em vez de “homossexualidade”. A fala da apresentadora rapidamente repercutiu na internet e gerou críticas de internautas nas redes sociais.
A veterana havia retornado de férias e estava conduzindo o programa normalmente quando a gafe aconteceu, despertando atenção imediata do público online.
Retratação durante o programa
Antes do fim do programa, Ana Maria Braga voltou a abordar o tema e se retratou, explicando o equívoco.
"As pessoas quando falam coisas erradas, e eu tenho a maior tranquilidade de fazer isso na minha vida, quando a gente comete algum erro, num programa ao vivo como esse, 11h14, não tenho vergonha nenhuma de corrigir", afirmou a apresentadora.
Ela explicou ainda que o uso da palavra “homossexualismo” é inadequado e que o correto é “homossexualidade”.
"O sufixo ismo remete a doença e [a homossexualidade] foi removida da lista dos distúrbios pela Organização Mundial da Saúde (OMS)", completou Ana Maria, esclarecendo o contexto histórico do termo.
