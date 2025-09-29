Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIRALIZOU

Ana Maria Braga comete gafe sobre comunidade LGBTQIAPN+ ao vivo

Apresentadora do Mais Você usou termo inadequado ao vivo

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

29/09/2025 - 12:58 h
Fala da apresentadora rapidamente repercutiu na internet
Fala da apresentadora rapidamente repercutiu na internet -

Ana Maria Braga cometeu um equívoco ao vivo durante o Mais Você desta segunda-feira, 29, ao usar a palavra “homossexualismo” em vez de “homossexualidade”. A fala da apresentadora rapidamente repercutiu na internet e gerou críticas de internautas nas redes sociais.

A veterana havia retornado de férias e estava conduzindo o programa normalmente quando a gafe aconteceu, despertando atenção imediata do público online.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

É grave? Gracyanne Barbosa se machuca durante Dança dos Famosos
Filhos de Gugu e Portiolli passam vergonha ao errar perguntar simples na TV
Aos 99 anos, morre a atriz e comediante Berta Loran

Retratação durante o programa

Antes do fim do programa, Ana Maria Braga voltou a abordar o tema e se retratou, explicando o equívoco.

"As pessoas quando falam coisas erradas, e eu tenho a maior tranquilidade de fazer isso na minha vida, quando a gente comete algum erro, num programa ao vivo como esse, 11h14, não tenho vergonha nenhuma de corrigir", afirmou a apresentadora.

Ela explicou ainda que o uso da palavra “homossexualismo” é inadequado e que o correto é “homossexualidade”.

"O sufixo ismo remete a doença e [a homossexualidade] foi removida da lista dos distúrbios pela Organização Mundial da Saúde (OMS)", completou Ana Maria, esclarecendo o contexto histórico do termo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ana maria braga televisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fala da apresentadora rapidamente repercutiu na internet
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Fala da apresentadora rapidamente repercutiu na internet
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Fala da apresentadora rapidamente repercutiu na internet
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Fala da apresentadora rapidamente repercutiu na internet
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x