É grave? Gracyanne Barbosa se machuca durante Dança dos Famosos

Gracyanne Barbosa sofreu lesão durante Dança dos Famosos - Foto: Reprodução | TV Globo

Gracyanne Barbosa passou por um susto durante a gravação do Dança dos Famosos na última quinta-feira, 25. Enquanto dançava lambada, a musa fitness sofreu uma lesão no joelho esquerdo, que exigirá cirurgia. O momento exato da lesão foi exibido no programa neste domingo, 28, gerando preocupação e muitos comentários nas redes sociais.

O acidente aconteceu no último passo da coreografia, quando o joelho de Gracyanne bateu contra a perna do professor. Ela caiu, sentiu dores intensas, precisou se apoiar para levantar, mas mesmo assim terminou a apresentação, colocando gelo no joelho com a faixa do figurino e acompanhando a avaliação dos jurados sentada.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O apresentador Luciano Huck comunicou ao público que a influenciadora seria levada ao hospital após a gravação.

Detalhes da lesão e diagnóstico

Em entrevista ao portal Leo Dias, Gracyanne explicou o que ocorreu: "Achei que não fosse nada. Perdi muita massa muscular em cinco semanas, foram quinze quilos, e isso sobrecarregou o tendão. É cirurgia", disse, informando que o procedimento será feito assim que o joelho desinchar.

A modelo detalhou ainda o momento: "Estava muito lindo, estava dançando lambada, superfeliz, conectada com meu parceiro, estava muito maravilhoso, mas essas coisas acontecem. Deus sabe de todas as coisas"

O diagnóstico revelou rompimento do tendão esquerdo, o que deve afastá-la da competição nos próximos domingos.

Como Gracyanne lidou com o acidente

Durante o programa, o jogador Richarlyson, adversário da musa no quadro, ajudou a imobilizar o gelo no corpo de Gracyanne com a faixa do seu próprio figurino, enquanto Huck explicava a situação ao público.

Emocionada, Gracyanne desabafou sobre o impacto da lesão em sua rotina e na participação no programa:

"Obviamente que meu coração está apertadinho, porque quem me segue sabe o quanto eu estou feliz em participar do Dança. O elenco, a produção do Luciano [Huck] são maravilhosos e têm um acolhimento incrível. Fora que dançar é uma coisa que cura a alma. É uma das melhores coisas que já fiz na vida e estava me trazendo mais sentimento de felicidade", disse.

Veja o vídeo do momento: