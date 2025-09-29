Menu
HOME > TELEVISÃO
VÍDEO

Filhos de Gugu e Portiolli passam vergonha ao errar perguntar simples na TV

Apresentador brincou que “jogou dinheiro fora” após resposta inesperada da herdeira

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

29/09/2025 - 11:40 h
Reação de Portiolli foi imediata e arrancou gargalhadas do público
Reação de Portiolli foi imediata e arrancou gargalhadas do público

O Domingo Legal do último domingo, 28, rendeu um momento hilário e inesperado que rapidamente repercutiu nas redes sociais. Durante o quadro Passa ou Repassa, a filha de Celso Portiolli, Laura Portiolli, errou uma pergunta considerada simples de geografia e política, deixando o pai incrédulo ao vivo.

Laura participava da atração ao lado de outros herdeiros de nomes conhecidos da televisão: João Augusto Liberato, filho de Gugu, e Mayara Mattar, filha de Luis Ricardo.

O trio, que representava a nova geração de famosos, acabou sendo colocado em uma situação embaraçosa ao se deparar com a seguinte questão: “No Distrito Federal, em que cidade fica a Praça dos Três Poderes?”

A resposta correta era Brasília. No entanto, antes mesmo de a pergunta ser concluída, os jovens decidiram passar a vez, demonstrando total falta de segurança.

A reação de Portiolli foi imediata e arrancou gargalhadas do público. O apresentador fingiu estar arrasado e disparou, misturando bom humor com ironia paterna: “Não, não! Joguei dinheiro fora! Eu, Gugu e Luis Ricardo jogamos dinheiro fora na escola! Não é possível!”

O comentário viralizou nas redes sociais, com fãs do programa repercutindo a cena e brincando com a falta de conhecimento da nova geração da TV.

Tentativa de justificativa

Apesar da gafe, o clima no palco foi leve e divertido. João Augusto Liberato tentou justificar o deslize com seu histórico de vida no exterior: “Morei nos Estados Unidos por dez anos. Não dá para você mandar essas perguntas pra gente”, explicou, arrancando risadas da plateia.

A situação transformou o momento em um dos destaques do programa, mostrando que até os filhos de grandes nomes da televisão não escapam dos “brancos” em frente às câmeras.

A curiosidade por trás da resposta

O detalhe que deixou a plateia ainda mais surpresa é que a pergunta já trazia praticamente a resposta embutida: a Praça dos Três Poderes fica em Brasília, no coração do Distrito Federal. É lá que estão localizados o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República; o Congresso Nacional; e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Nas redes, fãs não perdoaram e encheram de comentários bem-humorados. Muitos riram da ironia de Celso Portiolli, enquanto outros destacaram a importância de reforçar conhecimentos básicos de geografia e história brasileira.

Veja o vídeo do momento:

