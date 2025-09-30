Menu
TELEVISÃO
NOVIDADE

Salvador pode receber Casa de Vidro do BBB em 2026

Novidade do BBB promete acalorar a disputa

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

30/09/2025 - 12:31 h | Atualizada em 30/09/2025 - 12:49
Casa de Vidro do BBB
Casa de Vidro do BBB -

A 26ª edição do Big Brother Brasil terá algumas novidades interessantes e uma delas pode colocar Salvador como local de destaque no reality show da TV Globo. Isso porque a Casa de Vidro será multiplicada. As mudanças foram divulgadas na segunda-feira, 29.

Dessa vez, serão cinco versões simultâneas da casa, distribuídas em diferentes regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Se a Globo optar por alguma capital, Salvador pode ser a escolhida.

Lembrando que o Nordeste tem nove estados: Bahia (Salvador), Alagoas (Maceió), Ceará (Fortaleza), Maranhão (São Luís), Paraíba (João Pessoa), Pernambuco (Recife), Piauí (Teresina), Rio Grande do Norte (Natal) e Sergipe (Aracaju).

BBB 26 terá ex-participantes e casas de vidro em todo o Brasil
BBB 26 terá famosos no Camarote? Confira novidades da nova edição
Ex-BBB expõe vício em cigarro eletrônico: “Quase perdi minha voz”

Outra inovação histórica é que, pela primeira vez, o público poderá substituir qualquer jogador dentro da casa. Para isso, o programa contará com um laboratório especial, onde um grupo de confinados enfrentará provas e desafios inéditos para conquistar a preferência da audiência e, assim, garantir uma vaga no reality.

Vale lembrar que nomes baianos foram destaques no BBB nas últimas edições, como Davi Brito, campeão da edição de 2024; Lumena Aleluia (BBB 21); Cezar Black (BBB 23); Aline Patriarca (BBB 25); entre outros.

Outras novidades

O elenco também ganha um novo grupo além dos já conhecidos Pipocas e Camarotes. A novidade é a categoria Veteranos, formada por ex-participantes que marcaram a trajetória do programa.

E o temido Big Fone não ficou de fora das mudanças. Nesta edição, haverá três aparelhos espalhados pela casa. A decisão sobre qual deles irá tocar, e até mesmo a mensagem transmitida, ficará nas mãos do público.

x