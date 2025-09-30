VIRALIZOU
Leo Dias ‘demite’ repórter ao vivo após ser exposto: “Passe no RH”
Cena viralizou nas redes sociais
Por Edvaldo Sales
O apresentador Léo Dias e a repórter Janaina Nunes protagonizaram um momento que viralizou nas redes sociais. Ele fez uma “ameaça” de demissão ao vivo para a funcionária durante o programa ‘Melhor da Tarde’ de segunda-feira, 29.
O VT do programa mostrava uma reportagem sobre Rodrigo Faro na ‘Dança dos Famosos 2025’, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo, e o enchimento usado pelo apresentador foi citado.
“Janaina, o que acha da bunda de Rodrigo Faro?”, questionou Leo. Em seguida, a repórter comparou o bumbum do ex-apresentador da Record TV com o de Léo. “Ele usa enchimento, e eu acho que a bunda dele é parecida com a sua”, disse Janaina, arrancando risos no estúdio.
Na sequência, Leo reagiu brincando e “ameaçou” demitir a funcionária. “Passe no RH. Quando eu chegar aí, espero não te encontrar”, falou o apresentador rindo.
Veja o momento:
Dança, gatinho! Leo Dias é surpreendido ao ter popozão comparado ao de Faro— LeoDias 🍿 (@euleodias) September 29, 2025
Por essa ninguém esperava! Leo Dias foi surpreendido ao vivo e a cores, na tela da Band, enquanto comandava o “Melhor da Tarde” com um comentário. Janaína Nunes comparou o popô do apresentador ao de… pic.twitter.com/QRWSLQH3nn
