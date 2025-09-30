Menu
VIRALIZOU

Leo Dias ‘demite’ repórter ao vivo após ser exposto: “Passe no RH”

Cena viralizou nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

30/09/2025 - 9:49 h
Interação entre Leo Dias e repórter viralizou
-

O apresentador Léo Dias e a repórter Janaina Nunes protagonizaram um momento que viralizou nas redes sociais. Ele fez uma “ameaça” de demissão ao vivo para a funcionária durante o programa ‘Melhor da Tarde’ de segunda-feira, 29.

O VT do programa mostrava uma reportagem sobre Rodrigo Faro na ‘Dança dos Famosos 2025’, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo, e o enchimento usado pelo apresentador foi citado.

“Janaina, o que acha da bunda de Rodrigo Faro?”, questionou Leo. Em seguida, a repórter comparou o bumbum do ex-apresentador da Record TV com o de Léo. “Ele usa enchimento, e eu acho que a bunda dele é parecida com a sua”, disse Janaina, arrancando risos no estúdio.

Na sequência, Leo reagiu brincando e “ameaçou” demitir a funcionária. “Passe no RH. Quando eu chegar aí, espero não te encontrar”, falou o apresentador rindo.

Veja o momento:

x