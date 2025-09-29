Apresentadora famosa fecha com emissora após deixar o SBT

Fofocalizando - Foto: Divulgação | SBT

Longe das telinhas desde novembro de 2023, a apresentadora Chris Flores vai retornar à televisão em breve. Ela havia deixado o programa Fofocalizando, do SBT, para se dedicar aos estudos.

Chris chegou a um acordo financeiro com outra emissora e, segundo o colunista Gabriel Perline, ela e a Band estão muito próximos de fechar um contrato.

A famosa deve ser a nova apresentadora do Melhor da Tarde, atualmente comandado por Leo Dias, Pâmela Lucciola e JP Vergueiro.

Diferente do Fofocalizando, a apresentadora não deve se resumir ao noticiário de famosos na atração da Band. Chris Flores terá uma função mais geral, comandando receitas e outras tarefas.

O nome da apresentadora teria passado a ser cogitado após indicação de Leo Dias. Vale lembrar que os dois já trabalharam juntos no Fofocalizando e mantiveram uma boa relação.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a Band viu na contratação uma possibilidade de melhorar o setor comercial da atração vespertina, que está em baixa desde a saída de Cátia Fonseca.

Fora do SBT

O contrato de Chris Flores e o SBT chegou ao fim em abril do ano passado, após sete anos na empresa. Ela chegou a afirmar que estava cansada de trabalhar com fofocas de celebridades e que queria entrar em um “novo ciclo”.

Antes de deixar o canal, a famosa esperou por um novo projeto no SBT e recusou programas como o ‘Chega Mais’. “Eu não me via em nenhum dos novos projetos, então era muito mais honesto da minha parte não ficar numa emissora onde recebo sem trabalhar. Agora o SBT fica livre e eu também”, completou.