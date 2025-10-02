Vale Tudo prepara destino inesperado para personagem importante

Vale Tudo é assinada por Manuela Dias - Foto: Reprodução | TV Globo

‘Vale Tudo’, novela da TV Globo assinada por Manuela Dias, está caminhando para os seus momentos finais e mais decisivos. Nos próximos episódios, Leonardo (Guilherme Magon) terá momentos delicados e que prometem bastante drama.

O personagem vai protagonizar situações delicadas. O rapaz já estará vivendo na casa de Celina (Malu Galli) quando todos descobrem que ele é doador compatível para Afonso (Humberto Carrão), diagnosticado com leucemia.

No capítulo do próximo dia 10 (sexta-feira), Leonardo passará mal e terá uma convulsão. Ele vai desmaiar, mas o médico garante que os exames não apontam risco e que a doação poderá ser feita.

No entanto, no dia 11 (sábado), Leonardo vai sofrer uma nova crise. Dessa vez, o quadro preocupa ainda mais os Roitman e coloca a família em estado de tensão.

Mesmo com o estado delicado, Leonardo não deve morrer no final de Vale Tudo. O personagem deve ser submetido ao procedimento para salvar o irmão assim que se recuperar.