Atriz de 'Vale Tudo' desabafa sobre polêmica com Taís Araújo: "Difícil"

Edvana Carvalho interpreta Eunice em 'Vale Tudo'

A atriz baiana Edvana Carvalho opinou sobre a polêmica envolvendo a personagem Raquel Acioli, de Taís Araújo, ‘Vale Tudo’, novela da TV Globo. Na trama, após um novo golpe de Odete Roitman (Deborah Bloch), a empresária perde tudo e volta a vender sanduíches na praia, retomando o ponto de partida da novela.

O destino da personagem gerou debate nas redes sociais a respeito de histórias que colocam personagens negros em contextos inferiores aos brancos, impactando na construção de imaginários sociais.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Edvana, que interpreta Eunice no folhetim das nove, destacou que os avanços acontecem em processos. “Taís é quem bem pode falar, porque ela é uma atriz madura, pode falar da personagem dela e da história dela”, iniciou a artista, que marcou presença no Open Air Brasil, na quarta-feira, 1º, em Salvador.

“A gente está começando, estamos chegando em quantidade, daqui a pouco a gente vai estar fazendo também o texto ou a gente vai está orientando essas pessoas que fazem o texto”, destacou.

“Porque, parece que não, mas é uma luta que é muito difícil. Porque mesmo quando você chega em outras esferas, que você pensa que vai dizer assim ‘cheguei’, tem alguém ‘botando’ o pé na sua cabeça para você dar uma paradinha”, lamentou.

É um educar e aos pouquinhos a gente vai educando as pessoas, Cada qual na sua jornada. Edvana Carvalho - atriz

Por fim, Edvana Carvalho afirmou que se divertiu interpretando Eunice em Vale Tudo. “Eu quero me dizer que eu me diverti muito fazendo a Eunice, que representa mulheres de 50 ou mais, atuantes, vivas, com desejos, com planos e com libido. Eu acho importante a gente falar disso. Acho que Vale Tudo é a cara do Brasil”, finalizou.