Ex-ator da Globo defende pornografia e choca: “Acho maravilhoso”

Ex-ator da Globo defende pornografia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ex-ator da Globo, Carmo Dalla Vecchia, de 54 anos, surpreendeu os seus fãs ao defender o consumo de pornografia. O artista afirmou que não enxerga qualquer problema nesse hábito.

Dalla Vecchia contou que, em determinado momento, buscou orientação por meio de terapia sexual ao perceber que estava assistindo a muitos vídeos eróticos, mas associou isso diretamente à sua própria natureza. “Eu sou sexualmente muito ativo”, afirmou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O famoso destacou que o mais importante é a maneira como cada pessoa lida com o conteúdo adulto. “Não vejo problema nenhum nisso. A questão é como você se relaciona com a pornografia. Não acho um problema, mas as pessoas tentaram transformar isso como se fosse um vício”, pontuou.

Na oportunidade, o ator comparou sua experiência com a de pessoas próximas. “Não conheço amigos ou amigas que não consumam pornografia, então seriam todos doentes? Eu acho maravilhoso isso caso você saiba usar da forma correta”, afirmou.