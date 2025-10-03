Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

A Fazenda pode passar por reviravolta histórica em breve

Reviravolta envolve o participante Dudu Camargo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

03/10/2025 - 8:05 h
Polêmica envolve Dudu Camargo
Polêmica envolve Dudu Camargo -

A Fazenda 17 pode passar por uma reviravolta histórica em breve. Isso porque a participação de Dudu Camargo pode ganhar um episódio inédito nos realities brasileiros, que é a entrada de um oficial de justiça dentro do confinamento.

O ex-apresentador do SBT é alvo de um processo que se arrasta há quase quatro anos e deverá ser intimado enquanto estiver no programa da Record, segundo decisão recente.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Tudo começou em dezembro de 2021, quando Dudu, ainda âncora do Primeiro Impacto, colidiu a sua Mercedes-Benz com um táxi dirigido por Lucas Antônio Severino na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, em São Paulo. Na ocasião, ao realizar uma conversão proibida.

O veículo era de propriedade de Roseli Fontes Fernandes Rodrigues. A informação foi revelada pelo TV Pop.

Leia Também:

Atriz de 'Vale Tudo' desabafa sobre polêmica com Taís Araújo: "Difícil"
Globo faz ameaça a funcionário que vazar final de Vale Tudo
Vale Tudo prepara destino inesperado para personagem importante

Os relatos do processo apontam que o apresentador teria tentado deixar o local sem prestar socorro, mas acabou abordado pela polícia. Ele prometeu arcar com os prejuízos, chegou a telefonar para o taxista no dia seguinte e pediu sigilo sobre o ocorrido, mas desapareceu sem cumprir o combinado.

Depois disso, o taxista acionou a Justiça pedindo uma indenização de R$ 19,4 mil. O valor inclui gastos com o reparo do carro, perdas financeiras pelos dias sem poder trabalhar e compensação por danos morais.

O processo tramita na 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Lapa, em São Paulo. Porém, desde 2024, tentativas de intimação em endereços antigos e até em uma emissora do Piauí, onde ele trabalhou, fracassaram.

Em setembro deste ano, a advogada das vítimas, Luciana Ricci, solicitou que a notificação fosse feita na sede da Record e no Sítio Toca do Tuim, em Itapecerica da Serra, onde o reality é gravado. No último dia 18, a juíza responsável pelo caso, Ana Carolina Netto Mascarenhas, autorizou a medida.

Diante disso, a expectativa é que a intimação ocorra até a primeira quinzena de outubro no confinamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A Fazenda 17 Dudu Camargo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polêmica envolve Dudu Camargo
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Polêmica envolve Dudu Camargo
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Polêmica envolve Dudu Camargo
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Polêmica envolve Dudu Camargo
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x