A Fazenda pode passar por reviravolta histórica em breve

A Fazenda 17 pode passar por uma reviravolta histórica em breve. Isso porque a participação de Dudu Camargo pode ganhar um episódio inédito nos realities brasileiros, que é a entrada de um oficial de justiça dentro do confinamento.

O ex-apresentador do SBT é alvo de um processo que se arrasta há quase quatro anos e deverá ser intimado enquanto estiver no programa da Record, segundo decisão recente.

Tudo começou em dezembro de 2021, quando Dudu, ainda âncora do Primeiro Impacto, colidiu a sua Mercedes-Benz com um táxi dirigido por Lucas Antônio Severino na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, em São Paulo. Na ocasião, ao realizar uma conversão proibida.

O veículo era de propriedade de Roseli Fontes Fernandes Rodrigues. A informação foi revelada pelo TV Pop.

Os relatos do processo apontam que o apresentador teria tentado deixar o local sem prestar socorro, mas acabou abordado pela polícia. Ele prometeu arcar com os prejuízos, chegou a telefonar para o taxista no dia seguinte e pediu sigilo sobre o ocorrido, mas desapareceu sem cumprir o combinado.

Depois disso, o taxista acionou a Justiça pedindo uma indenização de R$ 19,4 mil. O valor inclui gastos com o reparo do carro, perdas financeiras pelos dias sem poder trabalhar e compensação por danos morais.

O processo tramita na 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Lapa, em São Paulo. Porém, desde 2024, tentativas de intimação em endereços antigos e até em uma emissora do Piauí, onde ele trabalhou, fracassaram.

Em setembro deste ano, a advogada das vítimas, Luciana Ricci, solicitou que a notificação fosse feita na sede da Record e no Sítio Toca do Tuim, em Itapecerica da Serra, onde o reality é gravado. No último dia 18, a juíza responsável pelo caso, Ana Carolina Netto Mascarenhas, autorizou a medida.

Diante disso, a expectativa é que a intimação ocorra até a primeira quinzena de outubro no confinamento.