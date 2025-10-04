Menu
INVESTIGAÇÃO

Salvador: homem é encontrado morto na Avenida 29 de Março

A identidade da vítima e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/10/2025 - 19:26 h | Atualizada em 04/10/2025 - 20:47
Até o momento, a identidade da vítima e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas
Até o momento, a identidade da vítima e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas

O corpo de um homem foi encontrado em estado avançado de decomposição em um terreno localizado na Avenida 29 de Março, em Salvador, neste sábado, 4.

Até o momento, a identidade da vitima e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM) isolaram a área e acionaram o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsáveis pela perícia e remoção do corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Outros casos na Avenida 29 de março

A Avenida 29 de Março, que tem ligação com os bairros Cajazeiras, Castelo Branco, Jardim Nova Brasília, Nova Brasília, Dom Avelar e Águas Claras, já registrou outros casos de violência. No dia 23 de setembro, o local foi palco de uma tentativa de assalto contra o filho de um PM.

Na ocasião, o homem, que não teve a identidade revelada, foi baleado na mão e levado às pressas para a UPA de São Marcos.

Ele recebeu os primeiros atendimentos de uma guarnição da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

