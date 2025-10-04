INVESTIGAÇÃO
Salvador: homem é encontrado morto na Avenida 29 de Março
A identidade da vítima e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas
Por Leilane Teixeira
O corpo de um homem foi encontrado em estado avançado de decomposição em um terreno localizado na Avenida 29 de Março, em Salvador, neste sábado, 4.
Até o momento, a identidade da vitima e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM) isolaram a área e acionaram o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsáveis pela perícia e remoção do corpo.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
A Avenida 29 de Março, que tem ligação com os bairros Cajazeiras, Castelo Branco, Jardim Nova Brasília, Nova Brasília, Dom Avelar e Águas Claras, já registrou outros casos de violência. No dia 23 de setembro, o local foi palco de uma tentativa de assalto contra o filho de um PM.
Na ocasião, o homem, que não teve a identidade revelada, foi baleado na mão e levado às pressas para a UPA de São Marcos.
Ele recebeu os primeiros atendimentos de uma guarnição da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).
