Idoso morre ao ser esmagado por portão em chácara no interior da Bahia

Polícia Civil expediu guias de perícia e necropsia e registrou a ocorrência - Foto: Reprodução / Redes sociais

Um idoso de 65 anos morreu na manhã deste sábado, 4, após ser atingido por um portão em uma chácara na zona rural de Conceição do Coité, município localizado a cerca de 111 km de Feira de Santana. A vítima foi identificada como Gilberto Pereira Santana.

Segundo informações da Polícia Militar, o idoso teria ido ao local para realizar um serviço e, ao tentar abrir o portão de acesso, a estrutura metálica cedeu e caiu sobre ele. Por volta das 7h, o proprietário da chácara procurou a sede da 4ª Companhia da PM para informar que havia encontrado o corpo sob o portão.

Equipes do 15º Batalhão se deslocaram até o imóvel e constataram o óbito. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo.

A Polícia Civil expediu guias de perícia e necropsia e registrou a ocorrência como morte acidental na Delegacia Territorial de Conceição do Coité.