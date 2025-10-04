Menu
POLÍCIA

Idoso morre ao ser esmagado por portão em chácara no interior da Bahia

Vítima teria tentado abrir o portão quando a estrutura cedeu sobre ele

Redação

Por Redação

04/10/2025 - 16:38 h
Polícia Civil expediu guias de perícia e necropsia e registrou a ocorrência
Polícia Civil expediu guias de perícia e necropsia e registrou a ocorrência

Um idoso de 65 anos morreu na manhã deste sábado, 4, após ser atingido por um portão em uma chácara na zona rural de Conceição do Coité, município localizado a cerca de 111 km de Feira de Santana. A vítima foi identificada como Gilberto Pereira Santana.

Segundo informações da Polícia Militar, o idoso teria ido ao local para realizar um serviço e, ao tentar abrir o portão de acesso, a estrutura metálica cedeu e caiu sobre ele. Por volta das 7h, o proprietário da chácara procurou a sede da 4ª Companhia da PM para informar que havia encontrado o corpo sob o portão.

Leia Também:

Governo da Bahia anuncia reunião urgente após 'crise do metanol' disparar
Primeiras doses de antídoto contra intoxicação por metanol chegam à Bahia
Salvador: turista argentino é esfaqueado durante assalto no Morro do Cristo

Equipes do 15º Batalhão se deslocaram até o imóvel e constataram o óbito. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo.

A Polícia Civil expediu guias de perícia e necropsia e registrou a ocorrência como morte acidental na Delegacia Territorial de Conceição do Coité.

