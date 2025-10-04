Soldado da PM é baleado durante emboscada em Salvador

Polícia Militar/Ilustrativa - Foto: Divulgação

Um policial militar da 58ª Companhia Independente (CIPM) foi baleado durante uma emboscada na noite desta sexta-feira, 3, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. A ação, segundo as investigações preliminares, teria sido planejada por membros da facção Comando Vermelho (CV).

Segundo a corporação, os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de briga doméstica no Alto do Cruzeiro. Ao chegarem ao endereço indicado, a equipe foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados por criminosos. A viatura policial ficou marcada por diversos tiros.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Socorrido

O soldado foi atingido no braço e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia. Ele recebeu alta médica ainda na madrugada deste sábado, 4.

A Polícia Civil investiga o caso e faz buscas para identificar os suspeitos.