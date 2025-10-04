CRIME
Soldado da PM é baleado durante emboscada em Salvador
Equipe foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados por criminosos
Por Leilane Teixeira
Um policial militar da 58ª Companhia Independente (CIPM) foi baleado durante uma emboscada na noite desta sexta-feira, 3, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. A ação, segundo as investigações preliminares, teria sido planejada por membros da facção Comando Vermelho (CV).
Segundo a corporação, os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de briga doméstica no Alto do Cruzeiro. Ao chegarem ao endereço indicado, a equipe foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados por criminosos. A viatura policial ficou marcada por diversos tiros.
Socorrido
O soldado foi atingido no braço e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia. Ele recebeu alta médica ainda na madrugada deste sábado, 4.
A Polícia Civil investiga o caso e faz buscas para identificar os suspeitos.
