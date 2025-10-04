Menu
POLÍCIA
CRIME

Soldado da PM é baleado durante emboscada em Salvador

Equipe foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados por criminosos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/10/2025 - 18:05 h | Atualizada em 04/10/2025 - 21:17
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Um policial militar da 58ª Companhia Independente (CIPM) foi baleado durante uma emboscada na noite desta sexta-feira, 3, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. A ação, segundo as investigações preliminares, teria sido planejada por membros da facção Comando Vermelho (CV).

Segundo a corporação, os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de briga doméstica no Alto do Cruzeiro. Ao chegarem ao endereço indicado, a equipe foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados por criminosos. A viatura policial ficou marcada por diversos tiros.

Socorrido

O soldado foi atingido no braço e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia. Ele recebeu alta médica ainda na madrugada deste sábado, 4.

A Polícia Civil investiga o caso e faz buscas para identificar os suspeitos.

Bahia Comando Vermelho emboscada Polícia Salvador segurança pública violência urbana

