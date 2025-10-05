Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Alerta de perigo: 20 cidades baianas estão sob risco de incêndios

Inmet divulgou alerta laranja para esses municípios

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/10/2025 - 9:23 h
Inmet divulgou alerta laranja
Inmet divulgou alerta laranja -

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) revelou que vinte cidades baianas estão sob alerta laranja — que significa perigo — para baixa umidade neste domingo, 5.

A previsão é que a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12% nos municípios do Extremo Oeste e Vale São-Franciscano da Bahia. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal situa-se entre 40% e 60%.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Batida entre ônibus e carreta deixa ao menos um morto e cinco feridos
Servidores da Bahia terão nova regra de promoção; veja o que muda
Tentativa de chacina? Ação criminosa deixa mortos e baleados na RMS

Nessas circunstâncias, há risco de incêndios florestais, além de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz para os moradores das regiões.

Importante destacar que, nesses casos, a orientação é beber bastante água, evitar exercício físico e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, além de usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.

Confira os 20 municípios que estão sob alerta de perigo:

  • Angical
  • Baianópolis
  • Barra
  • Barreiras
  • Buritirama
  • Campo Alegre de Lourdes
  • Catolândia
  • Correntina
  • Cotegipe
  • Cristópolis
  • Formosa do Rio Preto
  • Jaborandi
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Mansidão
  • Pilão Arcado
  • Remanso
  • Riachão das Neves
  • Santa Rita de Cássia
  • São Desidério
  • Wanderley

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia incêndios Inmet

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Inmet divulgou alerta laranja
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Inmet divulgou alerta laranja
Play

Show natalino com Patati Patatá atrasa e causa caos no Parque Shopping

Inmet divulgou alerta laranja
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Inmet divulgou alerta laranja
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

x