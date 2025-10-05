Alerta de perigo: 20 cidades baianas estão sob risco de incêndios

Inmet divulgou alerta laranja - Foto: CBMBA | Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) revelou que vinte cidades baianas estão sob alerta laranja — que significa perigo — para baixa umidade neste domingo, 5.

A previsão é que a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12% nos municípios do Extremo Oeste e Vale São-Franciscano da Bahia. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal situa-se entre 40% e 60%.

Nessas circunstâncias, há risco de incêndios florestais, além de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz para os moradores das regiões.

Importante destacar que, nesses casos, a orientação é beber bastante água, evitar exercício físico e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, além de usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.

Confira os 20 municípios que estão sob alerta de perigo:

Angical

Baianópolis

Barra

Barreiras

Buritirama

Campo Alegre de Lourdes

Catolândia

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Formosa do Rio Preto

Jaborandi

Luís Eduardo Magalhães

Mansidão

Pilão Arcado

Remanso

Riachão das Neves

Santa Rita de Cássia

São Desidério

Wanderley

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).