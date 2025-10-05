BAHIA
Alerta de perigo: 20 cidades baianas estão sob risco de incêndios
Inmet divulgou alerta laranja para esses municípios
Por Edvaldo Sales
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) revelou que vinte cidades baianas estão sob alerta laranja — que significa perigo — para baixa umidade neste domingo, 5.
A previsão é que a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12% nos municípios do Extremo Oeste e Vale São-Franciscano da Bahia. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal situa-se entre 40% e 60%.
Leia Também:
Nessas circunstâncias, há risco de incêndios florestais, além de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz para os moradores das regiões.
Importante destacar que, nesses casos, a orientação é beber bastante água, evitar exercício físico e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, além de usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.
Confira os 20 municípios que estão sob alerta de perigo:
- Angical
- Baianópolis
- Barra
- Barreiras
- Buritirama
- Campo Alegre de Lourdes
- Catolândia
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Formosa do Rio Preto
- Jaborandi
- Luís Eduardo Magalhães
- Mansidão
- Pilão Arcado
- Remanso
- Riachão das Neves
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério
- Wanderley
Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes