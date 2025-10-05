Antídoto para intoxicações por metanol começa a ser distribuído no Brasil

Cerca de 400 pessoas apresentaram sintomas de intoxicação - Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, substância utilizada como antídoto para as intoxicações por metanol, para cinco estados que realizaram o pedido de reforço de estoque, neste domingo, 5..

A medida faz parte das ações adotadas pelo ministério diante dos casos de intoxicação por metanol registrados no país nas últimas semanas. Ao todo foram enviadas 580 ampolas para os seguintes estados nesta relação:

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pernambuco: 240;

Paraná: 100;

Bahia: 90;

Distrito Federal: 90;

Mato Grosso do Sul: 60.

As entregas estão sendo feitas em parceria com as secretarias de saúde. As ampolas integram um estoque de 4,3 mil unidades entregues ao SUS pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Compras anunciadas pelo ministro

O ministro da saúde, Alexandre Padilha, anunciou a compra de 12 mil unidades de etanol farmacêutico neste sábado, 04, além da compra de 2,5 mil unidades de fomepizol.

Ambos elementos são utilizados no tratamento de intoxicações por metanol, porém o fomepizol não possui registro sanitário, por isso é preciso que seja comprado por fornecedores em outro país.

“O Ministério da Saúde atua em tempo real junto às secretarias estaduais e municipais, garantindo o envio dos antídotos e o suporte técnico necessário ao atendimento dos pacientes”, afirma o ministro.

Casos no Brasil

Até a tarde deste sábado, 4, foram registrados 195 suspeitas de casos de suspeita de intoxicação por metanol depois da ingestão de bebida alcóolica, segundo os dados do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS).