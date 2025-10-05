Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 20 milhões

Não houve acertador da Mega-sena, que deve chegar ao prêmio de R$ 20 milhões - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.923 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado , 4, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou e pode chegar a R$ 20 milhões no próximo sorteio, que será realizado na terça-feira, 7.

As dezenas sorteadas foram: 18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, 29 apostas acertaram cinco números, e cada uma receberá R$ 63.029,43. Outras 2.749 apostas fizeram a quadra, com prêmio de R$ 1.096,01 para cada ganhador.

Como apostar

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa. O pagamento online pode ser feito por PIX, cartão de crédito ou internet banking, para correntistas da Caixa Econômica Federal. É necessário ter 18 anos ou mais para participar.

Probabilidades

De acordo com a Caixa, a chance de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples de seis dezenas, que custa R$ 6, é de 1 em 50.063.860. Já para quem aposta o máximo de 20 dezenas, pagando R$ 232.560, as chances sobem para 1 em 1.292.