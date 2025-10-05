Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 20 milhões

Próximo sorteio será na terça-feira, 7, com apostas abertas até as 19h.

Redação

Por Redação

05/10/2025 - 8:05 h
Não houve acertador da Mega-sena, que deve chegar ao prêmio de R$ 20 milhões
Não houve acertador da Mega-sena, que deve chegar ao prêmio de R$ 20 milhões -

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.923 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado , 4, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou e pode chegar a R$ 20 milhões no próximo sorteio, que será realizado na terça-feira, 7.

As dezenas sorteadas foram: 18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, 29 apostas acertaram cinco números, e cada uma receberá R$ 63.029,43. Outras 2.749 apostas fizeram a quadra, com prêmio de R$ 1.096,01 para cada ganhador.

Leia Também:

Maior hospital do Brasil funciona como uma metrópole
PM lança concurso público com salário de R$ 11,5 mil
Judiciário baiano se destaca em Congresso da Magistratura com STF

Como apostar

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa. O pagamento online pode ser feito por PIX, cartão de crédito ou internet banking, para correntistas da Caixa Econômica Federal. É necessário ter 18 anos ou mais para participar.

Probabilidades

De acordo com a Caixa, a chance de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples de seis dezenas, que custa R$ 6, é de 1 em 50.063.860. Já para quem aposta o máximo de 20 dezenas, pagando R$ 232.560, as chances sobem para 1 em 1.292.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil caixa Dinheiro Mega-sena sorteio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Não houve acertador da Mega-sena, que deve chegar ao prêmio de R$ 20 milhões
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Não houve acertador da Mega-sena, que deve chegar ao prêmio de R$ 20 milhões
Play

Vídeo: teto de maternidade desaba em cima de incubadoras

Não houve acertador da Mega-sena, que deve chegar ao prêmio de R$ 20 milhões
Play

Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

Não houve acertador da Mega-sena, que deve chegar ao prêmio de R$ 20 milhões
Play

Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa

x