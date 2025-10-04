OPORTUNIDADE
PM lança concurso público com salário de R$ 11,5 mil
As inscrições começam no dia 9 de dezembro de 2025 e seguem até 7 de janeiro de 2026
Por Leilane Teixeira
A Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) divulgou neste sábado, 4, o edital do novo concurso público para o Quadro de Oficiais de Saúde (QOS-PM/2026). São 60 vagas destinadas a candidatos de ambos os sexos, com remuneração inicial de R$ 11.547,07 para o cargo de 2º Tenente.
O processo seletivo tem como objetivo formar novos oficiais para o Curso Complementar de Oficiais de Saúde (CCOS), etapa obrigatória para o exercício da função. A seleção inclui provas objetivas, avaliação de títulos, exames psicológicos e de saúde, teste físico e o Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO), que é a fase final do concurso.
Cronograma
- Inscrições: de 9 de dezembro de 2025 a 7 de janeiro de 2026, pelo site oficial da PM-MG
- Taxa: R$ 230
- Prova objetiva: 8 de fevereiro de 2026, das 8h30 às 11h30
- Locais de prova: municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte
- Divulgação dos gabaritos: 8 de fevereiro de 2026
Estrutura do concurso
A prova objetiva será composta por:
- 10 questões de Língua Portuguesa
- 5 questões de Direitos Humanos
- 35 questões de Conhecimentos Específicos
Os testes físicos exigirão desempenho nos seguintes exercícios:
- Abdominal tipo remador (resistência abdominal)
- Barra fixa (força e resistência de membros superiores)
- Corrida de 2.400 metros (capacidade aeróbica)
Formação e lotação
Os aprovados e classificados dentro do número de vagas serão nomeados 2º Tenentes do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) e matriculados no Curso Complementar de Oficiais de Saúde (CCOS), ministrado pela Escola de Formação de Oficiais (EFO) da Academia de Polícia Militar (APM).
O curso está previsto para ocorrer de junho a setembro de 2026, com dedicação exclusiva. Após a conclusão, os novos oficiais serão designados para unidades de saúde da PMMG conforme a opção feita na inscrição.
Pré-requisitos
Para concorrer, o candidato deve:
- Ser brasileiro nato;
- Possuir idoneidade moral;
- Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
- Ter entre 18 e 35 anos até a data de inclusão;
- Possuir CNH categoria B;
- Ter sanidade física e mental, além de aptidão física comprovada nos exames;
- Ser aprovado em avaliação psicológica;
- Não possuir tatuagens visíveis incompatíveis com a função policial.
