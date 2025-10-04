Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

PM lança concurso público com salário de R$ 11,5 mil

As inscrições começam no dia 9 de dezembro de 2025 e seguem até 7 de janeiro de 2026

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/10/2025 - 18:48 h
Inscrições de 9 de dezembro de 2025 a 7 de janeiro de 2026, pelo site oficial da PM-MG
Inscrições de 9 de dezembro de 2025 a 7 de janeiro de 2026, pelo site oficial da PM-MG -

A Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) divulgou neste sábado, 4, o edital do novo concurso público para o Quadro de Oficiais de Saúde (QOS-PM/2026). São 60 vagas destinadas a candidatos de ambos os sexos, com remuneração inicial de R$ 11.547,07 para o cargo de 2º Tenente.

O processo seletivo tem como objetivo formar novos oficiais para o Curso Complementar de Oficiais de Saúde (CCOS), etapa obrigatória para o exercício da função. A seleção inclui provas objetivas, avaliação de títulos, exames psicológicos e de saúde, teste físico e o Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO), que é a fase final do concurso.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Cronograma

  • Inscrições: de 9 de dezembro de 2025 a 7 de janeiro de 2026, pelo site oficial da PM-MG
  • Taxa: R$ 230
  • Prova objetiva: 8 de fevereiro de 2026, das 8h30 às 11h30
  • Locais de prova: municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte
  • Divulgação dos gabaritos: 8 de fevereiro de 2026

Leia Também:

CNU 2025: mais de 700 mil pessoas vão participar; veja o que levar
Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 20 mil
CNU 2: tudo o que você precisa saber antes de fazer a prova

Estrutura do concurso

A prova objetiva será composta por:

  • 10 questões de Língua Portuguesa
  • 5 questões de Direitos Humanos
  • 35 questões de Conhecimentos Específicos

Os testes físicos exigirão desempenho nos seguintes exercícios:

  • Abdominal tipo remador (resistência abdominal)
  • Barra fixa (força e resistência de membros superiores)
  • Corrida de 2.400 metros (capacidade aeróbica)

Formação e lotação

Os aprovados e classificados dentro do número de vagas serão nomeados 2º Tenentes do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) e matriculados no Curso Complementar de Oficiais de Saúde (CCOS), ministrado pela Escola de Formação de Oficiais (EFO) da Academia de Polícia Militar (APM).

O curso está previsto para ocorrer de junho a setembro de 2026, com dedicação exclusiva. Após a conclusão, os novos oficiais serão designados para unidades de saúde da PMMG conforme a opção feita na inscrição.

Pré-requisitos

Para concorrer, o candidato deve:

  • Ser brasileiro nato;
  • Possuir idoneidade moral;
  • Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
  • Ter entre 18 e 35 anos até a data de inclusão;
  • Possuir CNH categoria B;
  • Ter sanidade física e mental, além de aptidão física comprovada nos exames;
  • Ser aprovado em avaliação psicológica;
  • Não possuir tatuagens visíveis incompatíveis com a função policial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

58ª CIPM ataque a policiais briga doméstica falsa Comando Vermelho cosme de farias crime organizado emboscada Facção criminosa hge polícia militar policial baleado Salvador segurança pública tiroteio violência urbana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Inscrições de 9 de dezembro de 2025 a 7 de janeiro de 2026, pelo site oficial da PM-MG
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x