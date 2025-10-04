PM lança concurso público com salário de R$ 11,5 mil

Inscrições de 9 de dezembro de 2025 a 7 de janeiro de 2026, pelo site oficial da PM-MG - Foto: Divulgação

A Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) divulgou neste sábado, 4, o edital do novo concurso público para o Quadro de Oficiais de Saúde (QOS-PM/2026). São 60 vagas destinadas a candidatos de ambos os sexos, com remuneração inicial de R$ 11.547,07 para o cargo de 2º Tenente.

O processo seletivo tem como objetivo formar novos oficiais para o Curso Complementar de Oficiais de Saúde (CCOS), etapa obrigatória para o exercício da função. A seleção inclui provas objetivas, avaliação de títulos, exames psicológicos e de saúde, teste físico e o Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO), que é a fase final do concurso.

Cronograma

Inscrições: de 9 de dezembro de 2025 a 7 de janeiro de 2026, pelo site oficial da PM-MG

Taxa: R$ 230

Prova objetiva: 8 de fevereiro de 2026, das 8h30 às 11h30

Locais de prova: municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte

Divulgação dos gabaritos: 8 de fevereiro de 2026

Estrutura do concurso

A prova objetiva será composta por:

10 questões de Língua Portuguesa

5 questões de Direitos Humanos

35 questões de Conhecimentos Específicos

Os testes físicos exigirão desempenho nos seguintes exercícios:

Abdominal tipo remador (resistência abdominal)

Barra fixa (força e resistência de membros superiores)

Corrida de 2.400 metros (capacidade aeróbica)

Formação e lotação

Os aprovados e classificados dentro do número de vagas serão nomeados 2º Tenentes do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) e matriculados no Curso Complementar de Oficiais de Saúde (CCOS), ministrado pela Escola de Formação de Oficiais (EFO) da Academia de Polícia Militar (APM).

O curso está previsto para ocorrer de junho a setembro de 2026, com dedicação exclusiva. Após a conclusão, os novos oficiais serão designados para unidades de saúde da PMMG conforme a opção feita na inscrição.

Pré-requisitos

Para concorrer, o candidato deve:

Ser brasileiro nato;

Possuir idoneidade moral;

Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

Ter entre 18 e 35 anos até a data de inclusão;

Possuir CNH categoria B;

Ter sanidade física e mental, além de aptidão física comprovada nos exames;

Ser aprovado em avaliação psicológica;