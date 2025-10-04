CNU 2025: mais de 700 mil pessoas vão participar; veja o que levar

O CNU acontece neste domingo, 05 - Foto: Divulgação | Paulo Pinto/Agência Brasil

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), também conhecido popularmente como “Enem dos Concursos”, acontece neste domingo, 05. 760 mil candidatos vão disputar 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal.

Os participantes devem se atentar a alguns pontos para não se prejudicarem:

horário do início do certame;

fechamento dos portões;

locais de prova;

trajetos para acessá-los;

itens obrigatórios;

itens proibidos.

A prova vai ser aplicada em 1.294 locais, em 228 cidades.

O certame é organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Locais de prova

Para evitar atrasos, o MGI e a FGV recomendam que os inscritos consultem, com antecedência, o cartão de confirmação que fica disponível no site do CNU 2025.

O cartão apresenta o endereço completo do local de prova, horário de apresentação, número de inscrição e informações adicionais, como atendimento especializado ou uso de nome social.

Horários

Neste domingo, a prova começa às 13h, tanto para quem concorre a cargos de nível superior, quanto para nível intermediário.

No entanto, os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília (DF).

Documentos

Para realizar a prova, é obrigatório a apresentação de documentos oficiais com fotos, vale ressaltar que serão aceitos documentos digitais, desde que sejam apresentados por meio de aplicativos oficiais. Prints PDFs, fotos ou cópias não serão aceitos.

São considerados documentos oficiais:

carteiras expedidas pelos Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares;

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);

passaporte brasileiro;

certificado de reservista;

carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;

carteira de trabalho;

carteira nacional de habilitação.

O que levar

Documento oficial com foto;

Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente;

Cartão de confirmação. Não é obrigatório levar impresso, mas recomenda-se para facilitar a localização;

É permitido levar água e alimentos de consumo rápido, desde que em embalagens transparentes e sem rótulo.

O que não levar

aparelhos eletrônicos (celulares, relógios, fones, tablets). Esses itens devem ser entregues aos fiscais para lacre em envelope individual;

óculos escuros, chapéus, lápis, borracha, corretivo e demais objetos não previstos em edital;

alimentos em embalagens que não sejam transparentes e bebidas em recipientes que não permitam a visualização do conteúdo.

Cronograma dos dias

Prova objetiva

A prova objetiva acontece neste domingo, 05

Nível superior - das 13h às 18h

Nível intermediário - das 13h às 16h30

Os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília.

Divulgação do resultado das provas objetivas e convocação para a discursiva: 12 de novembro.

Prova discursiva

A prova discursiva está marcada para o dia 7 de dezembro

Verificação de cotas: de 30 de novembro a 8 de dezembro

Resultado final previsto: 30 de janeiro de 2026.