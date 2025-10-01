Salários de até R$ 24 mil! 10 concursos abrem inscrições nesta quarta

As remunerações variam de acordo com o cargo e a titulação exigida - Foto: Freepik/Divulgação

Ao menos 10 concursos públicos abrem as inscrições abertas nesta quarta-feira, 1ª de outubro, para diversos cargos e vários níveis de escolaridade em todo o Brasil. Essa é uma oportunidade única para quem pretende adquirir uma vaga no serviço público.

Entre os destaques está o concurso da Câmara de Porto Velho (RO), que reabriu seu edital com 47 vagas distribuídas entre cargos de ensino médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 8 mil; e ainda na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que promove um grande concurso com 120 vagas para professores de até R$ 13 mil.

Além disso, outros editais publicados somam mais 397 vagas, contemplando funções em órgãos públicos e instituições de ensino. As remunerações variam de acordo com o cargo e a titulação exigida, alcançando até R$ 24.309,11.

As chances estão distribuídas nos estados de Rondônia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, São Paulo, Pará e Santa Catarina. Confira as oportunidades:

Concurso Câmara de Porto Velho-RO

A Câmara Municipal de Porto Velho reabre as inscrições de seu concurso público. O processo seletivo passou por ajustes importantes e, entre as mudanças, está a ampliação das vagas ofertadas: agora são 47 oportunidades distribuídas entre cargos de níveis médio, técnico e superior.

Os salários também foram revistos no novo edital, variando entre R$ 2.914,64 e R$ 8.146,71, com benefícios. As inscrições poderão ser feitas a partir das 9h do dia 1º de outubro até às 16h de 30 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da IBGP.

A prova objetiva está prevista para 1º de fevereiro de 2026 e será aplicada em Porto Velho-RO.

Total de Vagas: 37

Inscrições 01/10/2025 a 30/10/2025

Salários até R$ 8.146,71

Concurso UFRJ 2025

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) abriu 120 vagas para Professores, destinadas a diferentes áreas de atuação. Para concorrer, é necessário possuir graduação e titulação em nível de mestre ou doutor, conforme os requisitos exigidos para cada disciplina.

As remunerações variam de R$ 4.867,43 a R$ 13.288,85, acrescidas de auxílio-alimentação, que será de R$ 500,00 para regime de 20 horas semanais e R$ 1.000,00 para regime de 40 horas. Os aprovados atuarão de acordo com o regime de trabalho definido no edital, que inclui opções de 20h, 40h e 40h com dedicação exclusiva.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no portal da UFRJ, entre as 10h do dia 1º de outubro de 2025 e 23h59 de 16 de outubro de 2025. A taxa de participação será de R$ 100,00 para regime de 20h, R$ 200,00 para 40h e R$ 300,00 para 40h com dedicação exclusiva.

Total de Vagas: 120

Inscrições: 01/10/2025 a 16/10/2025

Salários até R$ 13.288,85

Concurso Pedra do Indaiá-MG

A Prefeitura de Pedra do Indaiá, em Minas Gerais, publicou edital de concurso público oferecendo 23 vagas para diferentes áreas da administração municipal. As oportunidades abrangem cargos de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 25,55 por hora/aula a R$ 6.465,60 mensais, conforme a função e a jornada, que pode chegar a 44 horas semanais.

As inscrições estarão abertas das 10h do dia 1º de outubro até as 17h do dia 31 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da banca organizadora. A taxa de participação terá valores entre R$ 45,00 e R$ 55,00, de acordo com o cargo escolhido.

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os candidatos, marcada para os dias 29 e/ou 30 de novembro de 2025. Além disso, haverá prova de títulos destinada aos concorrentes de nível superior da área da educação.

Total de Vagas: 23

Inscrições: 01/10/2025 a 31/10/2025

Salários até R$ 6.465,60

Processo Seletivo IF Baiano

O Instituto Federal Baiano (IFBAIANO) publicou o edital nº 202/2025 para seleção de Professor Substituto no campus de Guanambi, na Bahia. O certame oferece uma vaga e traz remuneração variável conforme a titulação do candidato aprovado.

O salário inicial é de R$ 4.326,60 para graduados, podendo chegar a R$ 8.058,29 para candidatos com doutorado. Também são previstas remunerações intermediárias: R$ 4.651,09 para quem possui Aperfeiçoamento, R$ 4.975,59 para Especialista e R$ 5.949,07 para Mestre. Além da remuneração, o contratado terá direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.000,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do IFBAIANO, entre os dias 1º e 9 de outubro de 2025.

Total de Vagas: 1

Inscrições: 01/10/2025 a 09/10/2025

Salários até R$ 8.058,29

Processo Seletivo Nova Xavantina-MT

A Prefeitura de Nova Xavantina, no estado do Mato Grosso, lançou edital para um processo seletivo simplificado em 2025 que vai ofertar 127 vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva, em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As contratações serão temporárias, de acordo com as necessidades da administração municipal.

Os salários previstos variam conforme a função e a carga horária, indo de R$ 1.668,94 a R$ 5.508,50. O certame será organizado pela empresa D2N Soluções, responsável por todo o processo de seleção.

As inscrições estarão abertas no período de 1º a 15 de outubro de 2025, até as 23h59, exclusivamente pelo site. A taxa de participação varia de R$ 85,00 a R$ 110,00, de acordo com o nível de escolaridade exigido.

Os candidatos passarão por provas objetiva e dissertativa, previstas para o dia 9 de novembro de 2025, além de avaliação de títulos. O conteúdo das provas incluirá questões de língua portuguesa, matemática, informática, legislação, conhecimentos específicos e gerais.

Total de Vagas: 127

Inscrições 01/10/2025 a 15/10/2025

Salários até R$ 5.508,50

Confira abaixo outros editais:

USP anuncia novo concurso público para Professor Titular

Total de Vagas: 1

Inscrições: 01/10/2025 a 30/03/2026

Salários até R$ 24.309,11

IFMG lança edital para Professor Visitante em Conservação e Restauro

Total de Vagas: 1

Inscrições: 01/10/2025 a 22/10/2025

Salários até R$ 8.058,29

SEMAS abre 112 para Brigadista Florestal Voluntário no Pará

Total de Vagas: 112

Inscrições: 01/10/2025 a 05/10/2025

Salários até R$ 3.036,00

Processo Seletivo da Prefeitura de Guzolândia-SP 2025

Total de Vagas: 12

Inscrições: 01/10/2025 a 10/10/2025

Salários até R$ 5.151,47

Indaial-SC abre vagas de até R$ 4,9 mil via PSS