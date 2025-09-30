Lançado edital de concurso muito aguardado que paga até R$ 13,9 mil

Considerado o concurso mais aguardado do ano, certame oferece 35 vagas em diferentes cargos - Foto: Reprodução

Considerado um dos concursos mais aguardados do ano, o certame da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) acaba de divulgar o edital que oferece 35 vagas com salários que chegam a até R$ 13,9 mil, com benefícios.

As oportunidades são distribuídas em dois editais: o primeiro edital contempla 20 postos, sendo 15 para consultor legislativo e cinco para analista legislativo. A remuneração é de R$ 9.360,43 e R$ 4.621,48, respectivamente. Para participar, é necessário ter nível superior.

Já o segundo edital conta com 15 vagas para agente de polícia legislativa, que exige o nível fundamental. O salário inicial base é de R$ 3.142,65. Todas as oportunidades devem cumprir uma carga horária de 30h semanais.

Cargos e salários

Consultor legislativo

Remuneração: R$ 9.630,43

Requisitos: nível superior e experiência de três anos na área

Vagas: 15

Áreas contempladas:

Finanças Públicas (2)

Controle Interno (2)

Processo Legislativo (2)

Medicina Veterinária (1)

Agricultura (1)

Mobilidade Urbana (1)

Saúde Pública (1)

Infraestrutura e Logística (1)

Educação (1)

Ciência e Tecnologia (1)

Meio Ambiente (1)

Segurança Pública (1)

Analista legislativo

Remuneração: R$ 4.621,48

Requisito: nível superior

Vagas: 5

Áreas contempladas:

Folha de Pagamento (4)

Secretaria Legislativa/Administrativa (1)

Agente de polícia legislativa

Remuneração: R$ 3.142,654

Requisito: nível fundamental completo ou técnico-profissionalizante equivalente e carteira de habilitação

Vagas: 15

Benefícios

Auxílio-alimentação: R$ 1.949,45, em dinheiro ou cartão

Auxílio-saúde: R$ 312,12 a R$ 1.864,95, varia conforme a idade

Auxílio-creche: R$ 500, por filho até 6 anos

Adicional de tempo de serviço: 5% sobre salário a cada 5 anos

Adicional de assiduidade: 2% sobre salário a cada 10 anos

Como se inscrever?

As inscrições poderão ser feitas das 9h do dia 6 de outubro até às 16h de 30 de outubro, no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), banca organizadora do concurso.

A taxa de participação é de R$ 115 para analista, R$ 220 para consultor e R$ 85 para agente de polícia legislativa.

Há possibilidade de isenção total da taxa de inscrição para candidatos com limitações de ordem financeira, para prestadores de serviço no período eleitoral, para pessoas com deficiência e para doadores de sangue.

O benefício pode ser solicitado das 9h do dia 6 de outubro até às 16h do dia 8 de outubro, no site da inscrição.