CONCURSOS
CONCURSOS

Maior concurso de 2025: IBGE abre 9.500 vagas com salários de até R$ 4 mil

Processo seletivo temporário oferece oportunidades em todos os estados e mais de 500 municípios do país

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

29/09/2025 - 17:06 h
abertura do maior concurso público temporário do ano -

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a abertura do maior concurso público temporário do ano. Ao todo, são 9.580 vagas disponíveis, distribuídas em todas as regiões do Brasil, contemplando mais de 500 municípios.

As oportunidades exigem apenas ensino médio completo, com salários que podem chegar a R$ 4.379,00, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

O contrato inicial é válido por um ano, com possibilidade de renovação por até três, de acordo com a necessidade do órgão.

Vagas disponíveis

  • Agente de Pesquisas e Mapeamento: 8.480 vagas, com salário de R$ 2.676,24.
  • Supervisor de Coleta e Qualidade: 1.100 vagas, com salário de R$ 4.379,00.

As funções são voltadas para levantamentos estatísticos e geográficos que apoiam políticas públicas e estudos nacionais.

Por que vale a pena?

Além da estabilidade proporcionada pela duração dos contratos, o concurso oferece experiência em pesquisas de grande relevância, fortalecendo o currículo dos candidatos.

A atuação no IBGE pode abrir portas para concursos futuros e também para oportunidades no setor privado.

Histórico de seleções

O IBGE tem tradição em abrir processos seletivos que movimentam o mercado de trabalho.

  • Em 2023, foram 6,8 mil vagas, organizadas pelas bancas Selecon e IBFC.
  • Já em 2024, o órgão integrou o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), oferecendo quase 900 oportunidades.

Agora, em 2025, o novo concurso temporário se consolida como o maior do país, reforçando a importância do IBGE na produção de informações essenciais para o planejamento e desenvolvimento do Brasil.

x