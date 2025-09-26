Americanas abre mais de 5 mil vagas temporárias e efetivas

Todas as vagas exigem ensino médio completo - Foto: Reprodução

A Americanas abriu 5 mil vagas temporárias para otimizar as operações nas festas de final de ano. Além disso, a empresa cria 300 posições efetivas e imediatas de operador de loja, em mais de 100 cidades pelo país.

Todas as vagas exigem ensino médio completo. Algumas, como operador de loja nível II, demandam também experiência prévia na função.

A seleção será em duas etapas:

Inscrições online;

Entrevistas presenciais.

Quais os benefícios

A remuneração varia de acordo com a vaga, porém inclui benefícios como vale-refeição ou refeição no local, vale-transporte e seguro de vida.

Colaboradores efetivados terão direito também a plano de saúde, odontológico e descontos em compras na rede.

Como se inscrever

A inscrição para os postos efetivos ocorre através da página da Americanas no portal Infojobs, na qual também é possível ver mais informações sobre as vagas. Há algumas vagas temporárias no mesmo link, como de operador de loja nível I, e outras na página de carreiras da varejista.