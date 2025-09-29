Menu
HOME > CONCURSOS
OPORTUNIDADE

Concurso do Detran terá 646 vagas para seis cargos; veja quais

Estão sendo oferecidas oportunidades de nível médio e superior em dois estados

Carla Melo

Por Carla Melo

29/09/2025 - 11:12 h
Entre os cargos oferecidos estão o de Analista de Trânsito
Entre os cargos oferecidos estão o de Analista de Trânsito

O novo concurso do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) anunciado recentemente e já previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 animou os concurseiros que aguardavam oportunidades no departamento. Estão sendo oferecidas oportunidades de nível médio e superior

São mais de 600 vagas com remunerações iniciais que podem ultrapassar R$ 10 mil, dependendo do cargo e da progressão na carreira. As seleções estão sendo preparadas pelos Detrans do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, mas terão caráter nacional, permitindo a inscrição de candidatos de qualquer estado.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No Detran do Espírito Santo estão previstas 94 vagas distribuídas entre nível médio e superior. Já no Detran do Rio de Janeiro, são 52 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. A publicação do edital está prevista para dezembro de 2025.

Veja a distribuição de vagas por escolaridade e cargos:

Nível médio: São salários de R$ 2.409,75 a R$ 4.667,36, com jornada de 40 horas semanais

  • Assistente de Trânsito (Detran do Espírito Santo)
  • Assistente Técnico Administrativo (Detran do Rio de Janeiro)
  • Assistente Técnico de Trânsito (Detran do Rio de Janeiro)

Nível superior: São salários de até R$ 6.642,73 a até R$ 11 mil com benefícios

  • Analista de Trânsito: (Detran do Espírito Santo)
  • Analista de Gestão (Detran do Rio de Janeiro)

Inscrições

As inscrições estarão disponíveis após a publicação oficial dos editais, diretamente no site da banca organizadora, que ainda não foi definida. Também será possível acessar os documentos pelos portais do Detran ES e do Detran RJ.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Ver todas

x