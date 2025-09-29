Concurso do Detran terá 646 vagas para seis cargos; veja quais

Entre os cargos oferecidos estão o de Analista de Trânsito - Foto: Agência Brasil

O novo concurso do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) anunciado recentemente e já previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 animou os concurseiros que aguardavam oportunidades no departamento. Estão sendo oferecidas oportunidades de nível médio e superior

São mais de 600 vagas com remunerações iniciais que podem ultrapassar R$ 10 mil, dependendo do cargo e da progressão na carreira. As seleções estão sendo preparadas pelos Detrans do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, mas terão caráter nacional, permitindo a inscrição de candidatos de qualquer estado.

No Detran do Espírito Santo estão previstas 94 vagas distribuídas entre nível médio e superior. Já no Detran do Rio de Janeiro, são 52 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. A publicação do edital está prevista para dezembro de 2025.

Veja a distribuição de vagas por escolaridade e cargos:

Nível médio: São salários de R$ 2.409,75 a R$ 4.667,36, com jornada de 40 horas semanais

Assistente de Trânsito (Detran do Espírito Santo)

Assistente Técnico Administrativo (Detran do Rio de Janeiro)

Assistente Técnico de Trânsito (Detran do Rio de Janeiro)

Nível superior: São salários de até R$ 6.642,73 a até R$ 11 mil com benefícios

Analista de Trânsito: (Detran do Espírito Santo)

Analista de Gestão (Detran do Rio de Janeiro)

Inscrições

As inscrições estarão disponíveis após a publicação oficial dos editais, diretamente no site da banca organizadora, que ainda não foi definida. Também será possível acessar os documentos pelos portais do Detran ES e do Detran RJ.