OPORTUNIDADE
Concurso do Detran terá 646 vagas para seis cargos; veja quais
Estão sendo oferecidas oportunidades de nível médio e superior em dois estados
Por Carla Melo
O novo concurso do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) anunciado recentemente e já previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 animou os concurseiros que aguardavam oportunidades no departamento. Estão sendo oferecidas oportunidades de nível médio e superior
São mais de 600 vagas com remunerações iniciais que podem ultrapassar R$ 10 mil, dependendo do cargo e da progressão na carreira. As seleções estão sendo preparadas pelos Detrans do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, mas terão caráter nacional, permitindo a inscrição de candidatos de qualquer estado.
Leia Também:
No Detran do Espírito Santo estão previstas 94 vagas distribuídas entre nível médio e superior. Já no Detran do Rio de Janeiro, são 52 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. A publicação do edital está prevista para dezembro de 2025.
Veja a distribuição de vagas por escolaridade e cargos:
Nível médio: São salários de R$ 2.409,75 a R$ 4.667,36, com jornada de 40 horas semanais
- Assistente de Trânsito (Detran do Espírito Santo)
- Assistente Técnico Administrativo (Detran do Rio de Janeiro)
- Assistente Técnico de Trânsito (Detran do Rio de Janeiro)
Nível superior: São salários de até R$ 6.642,73 a até R$ 11 mil com benefícios
- Analista de Trânsito: (Detran do Espírito Santo)
- Analista de Gestão (Detran do Rio de Janeiro)
Inscrições
As inscrições estarão disponíveis após a publicação oficial dos editais, diretamente no site da banca organizadora, que ainda não foi definida. Também será possível acessar os documentos pelos portais do Detran ES e do Detran RJ.
