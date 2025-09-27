OPORTUNIDADE
Detran anuncia concurso público com salário que ultrapassa R$ 10 mil
Serão mais de 600 vagas
Por Leilane Teixeira
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) vai abrir novos concursos públicos neste ano, oferecendo mais de 600 vagas para candidatos de níveis médio e superior. As remunerações iniciais podem ultrapassar R$ 10 mil, dependendo do cargo e da progressão na carreira.
As seleções estão sendo preparadas pelos Detrans do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, mas terão caráter nacional, permitindo a inscrição de candidatos de qualquer estado.
Concurso Detran ES
No Espírito Santo, o concurso já consta na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. Estão previstas 94 vagas distribuídas entre os cargos de Assistente de Trânsito (nível médio) e Analista de Trânsito (nível superior).
- Salários: de R$ 2.409,75 a R$ 10.407,01
- Jornada: 40 horas semanais
- Último concurso: 2010, com mais de 13 mil inscritos
Concurso Detran RJ
Já no Rio de Janeiro, o órgão confirmou a abertura de 552 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, com edital previsto para dezembro de 2025.
- Cargos previstos: Assistente Técnico Administrativo, Assistente Técnico de Trânsito, Analista de Gestão e Analista de Trânsito
- Salários atuais: R$ 4.667,36 (nível médio) e R$ 6.642,73 (nível superior), podendo ultrapassar R$ 11 mil com benefícios
- Último concurso: 2013, quando foram ofertadas 800 vagas
Inscrições
As inscrições estarão disponíveis após a publicação oficial dos editais, diretamente no site da banca organizadora, que ainda não foi definida. Também será possível acessar os documentos pelos portais do Detran ES e do Detran RJ.
