Detran anuncia concurso público com salário que ultrapassa R$ 10 mil

Serão mais de 600 vagas - Foto: Reprodução | Agência Brasil

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) vai abrir novos concursos públicos neste ano, oferecendo mais de 600 vagas para candidatos de níveis médio e superior. As remunerações iniciais podem ultrapassar R$ 10 mil, dependendo do cargo e da progressão na carreira.

As seleções estão sendo preparadas pelos Detrans do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, mas terão caráter nacional, permitindo a inscrição de candidatos de qualquer estado.

Concurso Detran ES

No Espírito Santo, o concurso já consta na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. Estão previstas 94 vagas distribuídas entre os cargos de Assistente de Trânsito (nível médio) e Analista de Trânsito (nível superior).

Salários: de R$ 2.409,75 a R$ 10.407,01

Jornada: 40 horas semanais

Último concurso: 2010, com mais de 13 mil inscritos

Concurso Detran RJ

Já no Rio de Janeiro, o órgão confirmou a abertura de 552 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, com edital previsto para dezembro de 2025.

Cargos previstos: Assistente Técnico Administrativo, Assistente Técnico de Trânsito, Analista de Gestão e Analista de Trânsito

Salários atuais: R$ 4.667,36 (nível médio) e R$ 6.642,73 (nível superior), podendo ultrapassar R$ 11 mil com benefícios

Último concurso: 2013, quando foram ofertadas 800 vagas

Inscrições

As inscrições estarão disponíveis após a publicação oficial dos editais, diretamente no site da banca organizadora, que ainda não foi definida. Também será possível acessar os documentos pelos portais do Detran ES e do Detran RJ.