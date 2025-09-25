CONCURSO PÚBLICO
Prefeitura baiana abre 100 vagas em processo seletivo
A contratação para o processo será via REDA
Por Carla Melo
A Prefeitura de Mata de São João lançou um processo seletivo que vai preencher 100 vagas temporárias a profissionais para atuar em diversas áreas. O certame terá contratação via Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).
Entre as funções estão a de agente de apoio para o Projeto Verão, agente de salvamento aquático e agente de apoio à limpeza.
As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas presencialmente entre os dias 23 e 29 de setembro de 2025 (exceto 27 e 28), das 8h às 12h e das 13h às 16h, no Centro de Convenções da Praia do Forte.
Para participar, é necessário entregar formulário de inscrição preenchido, cópia do documento de identidade, currículo assinado e comprovação de experiência na função escolhida.
O processo seletivo será composto por:
Agente de apoio ao Projeto Verão e agente de apoio à limpeza:
- Análise de currículo
- Entrevista
Agente de salvamento aquático:
- Análise de currículo
- Entrevista
- Teste de aptidão física
O prazo de validade da seleção é de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.
Do total de vagas, 5% estão reservadas para pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade entre as atribuições e o tipo de deficiência apresentada.
Todas as informações, incluindo cronograma e resultados, serão divulgadas no Diário Oficial do Município.
