HOME > CONCURSOS
CONCURSO PÚBLICO

Prefeitura baiana abre 100 vagas em processo seletivo

A contratação para o processo será via REDA

Carla Melo

Por Carla Melo

25/09/2025 - 7:38 h
Prefeitura de Mata de São João lançou um processo seletivo
A Prefeitura de Mata de São João lançou um processo seletivo que vai preencher 100 vagas temporárias a profissionais para atuar em diversas áreas. O certame terá contratação via Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

Entre as funções estão a de agente de apoio para o Projeto Verão, agente de salvamento aquático e agente de apoio à limpeza.

As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas presencialmente entre os dias 23 e 29 de setembro de 2025 (exceto 27 e 28), das 8h às 12h e das 13h às 16h, no Centro de Convenções da Praia do Forte.

Para participar, é necessário entregar formulário de inscrição preenchido, cópia do documento de identidade, currículo assinado e comprovação de experiência na função escolhida.

O processo seletivo será composto por:

Agente de apoio ao Projeto Verão e agente de apoio à limpeza:

  • Análise de currículo
  • Entrevista

Agente de salvamento aquático:

  • Análise de currículo
  • Entrevista
  • Teste de aptidão física

O prazo de validade da seleção é de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Do total de vagas, 5% estão reservadas para pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade entre as atribuições e o tipo de deficiência apresentada.

Todas as informações, incluindo cronograma e resultados, serão divulgadas no Diário Oficial do Município.

