CONCURSOS

Petrobras abre vagas para Jovem Aprendiz com foco em inclusão

Inscrições gratuitas vão de 6 a 12 de outubro; programa oferece cursos técnicos e benefícios

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

23/09/2025 - 16:40 h
Petrobras
Petrobras -

A Petrobras abriu nesta terça-feira, 23, inscrições para mais de 700 vagas no Programa Petrobras Jovem Aprendiz, distribuídas em 13 estados e no Distrito Federal. O programa promove a entrada de jovens no mercado de trabalho e a qualificação profissional, em conformidade com a Lei de Aprendizagem.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre 6 e 12 de outubro, pelo site. As vagas estão disponíveis em cidades como Manaus, Salvador, Fortaleza, Recife, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, entre outras.

Inclusão e diversidade no processo seletivo

Nesta edição, a Petrobras reforça seu compromisso com diversidade, equidade e inclusão. O processo seletivo adota sistema de pontuação que prioriza adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, com cotas específicas:

  • 30% para pessoas negras, indígenas e quilombolas
  • 20% para pessoas com deficiência (PCDs)
  • 15% para adolescentes egressos de trabalho infantil ou análogo à escravidão
  • 10% para adolescentes em situação de acolhimento institucional ou medidas socioeducativas

Duração do programa

O programa terá 21 meses de duração, incluindo cursos de aprendizagem profissional básica e cursos técnicos. A Petrobras firmou parceria com o SENAI para oferecer 30 cursos profissionalizantes, distribuídos em 39 turmas: 26 de aprendizagem básica e 13 de nível técnico.

Áreas de atuação e cursos oferecidos

O programa oferece formação em diversas áreas, como:

Aprendizagem básica: instrumentação, eletricista industrial, mecânico de manutenção, assistente de logística, encanador hidráulico, construtor de edificações, soldador, auxiliar de caldeireiro, assistente administrativo, suporte técnico em TI.

Cursos técnicos: automação industrial, eletrotécnica, mecatrônica, mecânica, manutenção de máquinas industriais, instrumentação industrial, desenvolvimento de sistemas, petroquímica, logística, química e sistemas de energia renovável.

Requisitos e benefícios

Para se candidatar, os jovens devem ter entre 14 anos e 21 anos e 7 meses; para pessoas com deficiência, não há limite máximo de idade. Quem ainda não concluiu o Ensino Médio precisa comprovar matrícula e frequência escolar, e os cursos devem ocorrer em horários distintos ao turno escolar.

A jornada de aprendizagem é de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, totalizando 20 horas semanais. Os aprendizes recebem:

Carteira de trabalho assinada com salário-mínimo integral

  • Vale-transporte
  • 13º salário e férias
  • FGTS

Possibilidade de adesão opcional ao plano de previdência complementar e programa de atividade física da companhia

Mais informações sobre vagas, cidades e cursos podem ser consultadas no site oficial da Petrobras.

x