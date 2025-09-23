CONCURSOS
Petrobras abre vagas para Jovem Aprendiz com foco em inclusão
Inscrições gratuitas vão de 6 a 12 de outubro; programa oferece cursos técnicos e benefícios
Por Isabela Cardoso
A Petrobras abriu nesta terça-feira, 23, inscrições para mais de 700 vagas no Programa Petrobras Jovem Aprendiz, distribuídas em 13 estados e no Distrito Federal. O programa promove a entrada de jovens no mercado de trabalho e a qualificação profissional, em conformidade com a Lei de Aprendizagem.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre 6 e 12 de outubro, pelo site. As vagas estão disponíveis em cidades como Manaus, Salvador, Fortaleza, Recife, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, entre outras.
Inclusão e diversidade no processo seletivo
Nesta edição, a Petrobras reforça seu compromisso com diversidade, equidade e inclusão. O processo seletivo adota sistema de pontuação que prioriza adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, com cotas específicas:
- 30% para pessoas negras, indígenas e quilombolas
- 20% para pessoas com deficiência (PCDs)
- 15% para adolescentes egressos de trabalho infantil ou análogo à escravidão
- 10% para adolescentes em situação de acolhimento institucional ou medidas socioeducativas
Duração do programa
O programa terá 21 meses de duração, incluindo cursos de aprendizagem profissional básica e cursos técnicos. A Petrobras firmou parceria com o SENAI para oferecer 30 cursos profissionalizantes, distribuídos em 39 turmas: 26 de aprendizagem básica e 13 de nível técnico.
Áreas de atuação e cursos oferecidos
O programa oferece formação em diversas áreas, como:
Aprendizagem básica: instrumentação, eletricista industrial, mecânico de manutenção, assistente de logística, encanador hidráulico, construtor de edificações, soldador, auxiliar de caldeireiro, assistente administrativo, suporte técnico em TI.
Cursos técnicos: automação industrial, eletrotécnica, mecatrônica, mecânica, manutenção de máquinas industriais, instrumentação industrial, desenvolvimento de sistemas, petroquímica, logística, química e sistemas de energia renovável.
Requisitos e benefícios
Para se candidatar, os jovens devem ter entre 14 anos e 21 anos e 7 meses; para pessoas com deficiência, não há limite máximo de idade. Quem ainda não concluiu o Ensino Médio precisa comprovar matrícula e frequência escolar, e os cursos devem ocorrer em horários distintos ao turno escolar.
A jornada de aprendizagem é de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, totalizando 20 horas semanais. Os aprendizes recebem:
Carteira de trabalho assinada com salário-mínimo integral
- Vale-transporte
- 13º salário e férias
- FGTS
Possibilidade de adesão opcional ao plano de previdência complementar e programa de atividade física da companhia
Mais informações sobre vagas, cidades e cursos podem ser consultadas no site oficial da Petrobras.
