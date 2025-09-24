Novo concurso da Caixa paga até R$ 15 mil e deve ser lançado em outubro

Edital deve ser publicado em outubro - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, anunciou a realização de um novo concurso público para preencher vagas estratégicas na empresa, como nos cargos de engenheiro, arquiteto, dentre outras importantes categorias.

Os salários também chamam a atenção. O pagamento de cargos da Caixa pode variar de R$ 3,7 mil a R$ 15 mil, além de benefícios.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vieira ainda declarou que a seleção está em fase de finalização do edital. As informações foram confirmadas durante a cerimônia dos 59 anos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na segunda-feira, 22.

Além disso, informações não oficiais indicam que o edital Caixa pode ser publicado ainda na primeira quinzena de outubro deste ano, por estar com os procedimentos adiantados. A Fundação Cesgranrio deve continuar como banca organizadora do novo edital.

O número total de vagas ainda não foi definido. Há a expectativa de que, além das oportunidades de nível superior, o concurso possa contemplar cargos de nível médio, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Concursos da Caixa

O último concurso da Caixa foi realizado em 2021 e ofereceu 4.050 vagas para Técnico Bancário, áreas de Tecnologia da Informação, Médico do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho. A procura foi enorme: mais de 1,2 milhão de candidatos se inscreveram.

Os salários, na época, variaram entre R$ 3.762,00 e R$ 14.915,00, fora os benefícios, e 3.280 candidatos chegaram a ser convocados, com 2.571 contratações efetivas.