Novo concurso lança 160 vagas com salários de até R$ 12 mil
São mais de 30 cargos diferentes para atuar em prefeitura
A Prefeitura de São Bento Abade, em Minas Gerais, lançou nesta segunda-feira, 29, um concurso público com 160 vagas disponíveis para diversos cargos e diferentes níveis de escolaridade.
Com salários que variam de R$ 1.518 a até R$ 12 mil, conforme a formação e o cargo, esta iniciativa visa atrair candidatos não apenas do Sul de Minas, mas de várias partes do estado e do país.
A diversidade dos cargos oferecidos é um dos principais atrativos do concurso de São Bento Abade.
Entre as oportunidades estão vagas para:
- Agentes sanitários
- Assistentes sociais
- Auxiliares administrativos,
- Motoristas
- Técnicos de enfermagem
- Médicos
Como se inscrever
As inscrições para o concurso seguem até o dia 13 de outubro, e podem ser feitas exclusivamente através do site da banca organizadora, a Império Concursos.
O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade exigido para o cargo, sendo R$ 70 para nível fundamental, R$ 100 para os níveis médio e técnico, e R$ 150 para nível superior.
Para participar, é necessário cumprir requisitos básicos como idade mínima de 18 anos, escolaridade compatível com o cargo e, em alguns casos, apresentar experiência prévia ou registro profissional específico, conforme detalhado no edital.
Etapas do concurso
O concurso é composto por três etapas:
- Prova objetiva: prevista para 26 de outubro, a avaliação será responsável por analisar conhecimentos gerais e específicos de cada candidato.
Nessa etapa, critérios como raciocínio lógico, língua portuguesa e conhecimentos de legislação municipal podem ser contemplados.
- Prova prática: onde as habilidades técnicas são testadas em situações reais do dia a dia.
- Análise de títulos: para candidatos de nível superior, a fim de valorizar experiências acadêmicas e profissionais.
