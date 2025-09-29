Novo concurso lança 160 vagas com salários de até R$ 12 mil

As inscrições para o concurso seguem até o dia 13 de outubro - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Bento Abade, em Minas Gerais, lançou nesta segunda-feira, 29, um concurso público com 160 vagas disponíveis para diversos cargos e diferentes níveis de escolaridade.

Com salários que variam de R$ 1.518 a até R$ 12 mil, conforme a formação e o cargo, esta iniciativa visa atrair candidatos não apenas do Sul de Minas, mas de várias partes do estado e do país.

A diversidade dos cargos oferecidos é um dos principais atrativos do concurso de São Bento Abade.

Entre as oportunidades estão vagas para:

Agentes sanitários

Assistentes sociais

Auxiliares administrativos,

Motoristas

Técnicos de enfermagem

Médicos

Como se inscrever

As inscrições para o concurso seguem até o dia 13 de outubro, e podem ser feitas exclusivamente através do site da banca organizadora, a Império Concursos.

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade exigido para o cargo, sendo R$ 70 para nível fundamental, R$ 100 para os níveis médio e técnico, e R$ 150 para nível superior.

Para participar, é necessário cumprir requisitos básicos como idade mínima de 18 anos, escolaridade compatível com o cargo e, em alguns casos, apresentar experiência prévia ou registro profissional específico, conforme detalhado no edital.

Etapas do concurso

O concurso é composto por três etapas:

Prova objetiva: prevista para 26 de outubro, a avaliação será responsável por analisar conhecimentos gerais e específicos de cada candidato.

Nessa etapa, critérios como raciocínio lógico, língua portuguesa e conhecimentos de legislação municipal podem ser contemplados.

Prova prática: onde as habilidades técnicas são testadas em situações reais do dia a dia.