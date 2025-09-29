Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE!

Novo concurso lança 160 vagas com salários de até R$ 12 mil

São mais de 30 cargos diferentes para atuar em prefeitura

Carla Melo

Por Carla Melo

29/09/2025 - 8:36 h | Atualizada em 29/09/2025 - 11:08
As inscrições para o concurso seguem até o dia 13 de outubro
As inscrições para o concurso seguem até o dia 13 de outubro -

A Prefeitura de São Bento Abade, em Minas Gerais, lançou nesta segunda-feira, 29, um concurso público com 160 vagas disponíveis para diversos cargos e diferentes níveis de escolaridade.

Com salários que variam de R$ 1.518 a até R$ 12 mil, conforme a formação e o cargo, esta iniciativa visa atrair candidatos não apenas do Sul de Minas, mas de várias partes do estado e do país.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A diversidade dos cargos oferecidos é um dos principais atrativos do concurso de São Bento Abade.

Entre as oportunidades estão vagas para:

  • Agentes sanitários
  • Assistentes sociais
  • Auxiliares administrativos,
  • Motoristas
  • Técnicos de enfermagem
  • Médicos

Como se inscrever

As inscrições para o concurso seguem até o dia 13 de outubro, e podem ser feitas exclusivamente através do site da banca organizadora, a Império Concursos.

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade exigido para o cargo, sendo R$ 70 para nível fundamental, R$ 100 para os níveis médio e técnico, e R$ 150 para nível superior.

Leia Também:

Detran anuncia concurso público com salário que ultrapassa R$ 10 mil
Prefeitura baiana abre 100 vagas em processo seletivo
Novo concurso da Caixa paga até R$ 15 mil e deve ser lançado em outubro

Para participar, é necessário cumprir requisitos básicos como idade mínima de 18 anos, escolaridade compatível com o cargo e, em alguns casos, apresentar experiência prévia ou registro profissional específico, conforme detalhado no edital.

Etapas do concurso

O concurso é composto por três etapas:

  • Prova objetiva: prevista para 26 de outubro, a avaliação será responsável por analisar conhecimentos gerais e específicos de cada candidato.

Nessa etapa, critérios como raciocínio lógico, língua portuguesa e conhecimentos de legislação municipal podem ser contemplados.

  • Prova prática: onde as habilidades técnicas são testadas em situações reais do dia a dia.
  • Análise de títulos: para candidatos de nível superior, a fim de valorizar experiências acadêmicas e profissionais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil concurso concurso público MInas Gerais vagas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As inscrições para o concurso seguem até o dia 13 de outubro
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x