CONCURSOS

Empresa global abre vagas de estágio com diversos benefícios

Interessados têm até o dia 3 de outubro para concorrerem às vagas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

29/09/2025 - 15:15 h | Atualizada em 29/09/2025 - 15:35
Braskem disponibiliza vagas de estágio com vários benefícios
Braskem disponibiliza vagas de estágio com vários benefícios

A petroquímica global Braskem, abriu vagas para o Programa de Estágio 2026 com oportunidades para todo o Brasil, incluindo a Bahia. O prazo para as inscrições finalizam, nesta sexta-feira, 03. As vagas visam formar profissionais para o início de carreira, sendo voltadas para estudantes universitários e do ensino técnico.

As vagas são para estudantes a partir de 18 anos de idade, com oportunidades em diversos lugares do Brasil incluindo a Bahia.

Inscrições das vagas

Para os interessados, um cadastro deve ser feito no site oficial da petroquímica.

Para a vaga do Estágio Universitário, é necessário ter previsão de formatura entre os anos de 2027 e 2028.

Já para os de Ensino Técnico, é de suma importância que o candidato tenha ao menos um ano de vínculo com a instituição de ensino.

Benefícios

Ente os benefícios do programa estão inclusos:

  • Bolsa-auxílio competitiva;
  • Convênio médico;
  • Vale-refeição ou refeitório;
  • Vale-transporte;
  • Estacionamento ou fretado;
  • Seguro de vida;
  • Folga no dia do aniversário.

x