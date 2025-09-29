CONCURSOS
Empresa global abre vagas de estágio com diversos benefícios
Interessados têm até o dia 3 de outubro para concorrerem às vagas
A petroquímica global Braskem, abriu vagas para o Programa de Estágio 2026 com oportunidades para todo o Brasil, incluindo a Bahia. O prazo para as inscrições finalizam, nesta sexta-feira, 03. As vagas visam formar profissionais para o início de carreira, sendo voltadas para estudantes universitários e do ensino técnico.
As vagas são para estudantes a partir de 18 anos de idade, com oportunidades em diversos lugares do Brasil incluindo a Bahia.
Inscrições das vagas
Para os interessados, um cadastro deve ser feito no site oficial da petroquímica.
Para a vaga do Estágio Universitário, é necessário ter previsão de formatura entre os anos de 2027 e 2028.
Já para os de Ensino Técnico, é de suma importância que o candidato tenha ao menos um ano de vínculo com a instituição de ensino.
Benefícios
Ente os benefícios do programa estão inclusos:
- Bolsa-auxílio competitiva;
- Convênio médico;
- Vale-refeição ou refeitório;
- Vale-transporte;
- Estacionamento ou fretado;
- Seguro de vida;
- Folga no dia do aniversário.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes