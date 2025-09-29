Empresa global abre vagas de estágio com diversos benefícios

Braskem disponibiliza vagas de estágio com vários benefícios - Foto: Divulgação

A petroquímica global Braskem, abriu vagas para o Programa de Estágio 2026 com oportunidades para todo o Brasil, incluindo a Bahia. O prazo para as inscrições finalizam, nesta sexta-feira, 03. As vagas visam formar profissionais para o início de carreira, sendo voltadas para estudantes universitários e do ensino técnico.

As vagas são para estudantes a partir de 18 anos de idade, com oportunidades em diversos lugares do Brasil incluindo a Bahia.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Inscrições das vagas

Para os interessados, um cadastro deve ser feito no site oficial da petroquímica.

Para a vaga do Estágio Universitário, é necessário ter previsão de formatura entre os anos de 2027 e 2028.

Já para os de Ensino Técnico, é de suma importância que o candidato tenha ao menos um ano de vínculo com a instituição de ensino.

Benefícios

Ente os benefícios do programa estão inclusos: